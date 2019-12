MOZ

Frankfurt (Jan-Henrik Hnida) "Frohe Weihnachten" steht auf der Karte von Ghassan Koness. Aber nicht auf deutsch, sondern in kunstvollen arabischen Schriftzeichen hat er den Gruß auf die Weihnachtskarte gemalt. Koness beherrscht seit 35 Jahren die Kunst der Kalligrafie – Schönschreiben von arabischen Buchstaben. Am Sonnabend ist er extra aus Berlin angereist, um im Spitzkrug-Multicenter mit Passanten und Mitgliedern der Initiative "Discover Syria FFO" Weihnachtskarten mit arabischen Schriftzeichen zu gestalten. Die Aktion ist eines der Türchen vom lebendigen Adventskalender.

"Die Karten können als Friedensgruß in die Welt versandt werden", erklärt Adrian Piprek, einer der Organisatoren am Bastelstand im SMC. Jeder, der zwischen den Weihnachtseinkäufen Lust hat, kann seinen individuellen Weihnachtsgruß gestalten. Und so sitzen am Mittag Menschen aus Indonesien, Tansania mit Deutschen und Syrern zusammen – vereint im Schönschreiben und Malen.