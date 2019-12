Annette Herold

Erkner/Woltersdorf (MOZ) Nach den Schöneicher haben auch die Woltersdorfer Gemeindevertreter den Erhalt der Regine-Hildebrandt-Schule in Erkner gefordert. Nach längerer Diskussion wurde in ihrer Sitzung am Donnerstagabend eine Erklärung verabschiedet, in der unter anderem kurze Schulwege für Kinder und Jugendliche mit Behinderung gefordert werden. Sieben der 48 Hildebrandt-Schüler kommen aus Woltersdorf.

In der Diskussion stellte niemand in Frage, dass die Schüler besondere Unterstützung brauchen. Achim Schneider (CDU) verwies aber auf den geplanten Neubau einer Schule für Kinder mit Behinderung in Neuenhagen. "Das birgt Chancen für uns." Kinder aus Oder-Spree könnten dann auch dort im Landkreis Märkisch-Oderland zur Schule gehen, wie es jetzt umgekehrt der Fall ist. Schneider plädierte dafür, "die Landkreise zu einer vernünftigen Vereinbarung aufzufordern."

Druck auf den Kreis verlangt

Auch Heinz Vogel vom Woltersdorfer Bürgerforum plädiert für deutliche Worte in Richtung Beeskow. "Sollte sich Tesla hier ansiedeln, sind die Folgen noch nicht absehbar", sagte er. "Wir sollten Druck ausüben, dass sich der Kreis bemüht." Der Landkreis Oder-Spree will die Schule "Regine Hildebrandt" in der Ahornallee mit der Fürstenwalder in einem Neubau zusammenfassen, der auch in Fürstenwalde stehen soll.