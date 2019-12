Emil Lauer

Berlin/Hennigsdorf Schlagartig wird es im Kuppelsaal laut. Lehrer, Betreuer und Mitschüler feuern die Athleten auf den Rudergeräten beim Ergometer-Cup der Berliner Schulen, der zusammen mit den Berlin Indoor Rowing Open stattfindet, an. Mittendrin: die Schülerinnen und Schüler des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums aus Hennigsdorf. Es sei ihr zweites Mal im Kuppelsaal, sagt der 18-jährige Martin Büttner. "Das ist alles beeindruckend."

Aber was machen die Sportlerinnen und Sportler dort eigentlich? Auf sogenannten Ruderergometern, also Geräten, die Bewegungsabläufe eines Ruderbootes simulieren, fahren die Akteure eine bestimmte Distanz gegeneinander. Diese wird auf kleinen Bildschirmen angezeigt. Die Schüler müssen eine virtuelle Strecke von 500 Metern zurücklegen. "Das ist sehr anstrengend und macht eigentlich auch nicht so viel Spaß", erklärt Büttner. Die letzten 100 Meter seien die anstrengendsten, aber auch die schönsten.

Das Oberstufenzentrum bietet seit drei Jahren einen Rudersportkurs an, bei dem die Jugendlichen sowohl auf dem Wasser als auch auf den Ruderergometern unterwegs sind. "Dazu finden jedes Jahr drei Wettkämpfe statt, zwei auf Regattastrecken und einer halt im Kuppelsaal", sagt Lehrer Dirk Krause.

Florian Swiers, ebenfalls ein Athlet der Schule, berichtet von der Vorbereitung: "Wir fahren dann mehr Ergometer und üben auch die Strecke." Gelohnt hat sich die Vorbereitung auf jeden Fall. So gewannen in der Altersklasse 15/16 der Jungen gleich zwei Schüler des OSZ: Oliver Wendland und Aaron Maack schafften die 500 Meter jeweils in 1:33,2 Minute. Sie sicherten sich damit die Goldmedaille. Auch die Älteren verzeichneten Erfolge. Den ersten Platz bei den Jungen 17/18 holte Florian Swiers vor Mitschüler Collin Köhler. Dabei übertraf er sogar seine eigenen Erwartungen. "Eigentlich war mein Ziel eine 1,35 Minuten zu fahren", so Swiers. Dies toppte er um mehr als fünf Sekunden. "Ich bin zufrieden mit mir. Der Anfang war sehr gut, in der Mitte fühlten sich die Muskeln dann aber nicht mehr so gut an." Auch Büttner war mit seiner Leistung zufrieden. "Das war eine solide Zeit, die anderen waren einfach besser." Bei den Mädchen 17/18 konnte sich Janina Jacob den zweiten Platz sichern.

Am Ende kam es dann noch zum Höhepunkt des Tages: den Staffeln. Dort fuhren drei Jungen und zwei Mädchen an einem Ergometer jeweils 300 Meter. Dabei wurde streng auf korrekte Wechsel geachtet. Auch hier feierte Hennigsdorf einen Erfolg. In der Altersklasse 15/16 reichte es zunächst für Platz zwei. Wegen Disqualifikation des Siegers sprang am Ende für die Oberhavelländer sogar Platz eins heraus. Eine Altersklasse höher starteten zudem gleich zwei Staffeln aus Hennigsdorf, wovon die bessere knapp die Podiumsplätze verpasste.