Elke Lang

Beeskow (MOZ) Fiktionen als Motto auf der Beeskower Burg. "Eine reine Lesung, ein reiner Vortrag reichen heute nicht mehr aus", hat Burgchef Arnold Bischinger festgestellt. So erarbeitete er zusammen mit dem ehemaligen Burgschreiber Sascha Macht unter dem Titel "Beeskower Fiktionen # 1 – Literarische Nacht mit drei Autoren" im Februar ein "offenes Formt wie ein lockerer Kaminabend". Am Sonnabend nun fanden im großen Saal der Burg Beeskow die Beeskower Fiktionen # 2 statt.

Es war nur eine Handvoll Leute gekommen, soviel etwa, wie an den Stammtisch an der Ecke passen. Mit Fruchtsaft, Bier aus der Flasche und anderen Getränken wurde es eine gemütliche Runde, in der ernsthaft das Thema Heimat abgehandelt wurde, aber keinesfalls so stocksteif, dass nicht genügend Platz zum Lachen blieb.

Nur mit der thematischen Grundorientierung ausgestattet, hatten sich unter der Moderation von Sascha Macht mit Christian Bangel, dem jetzigen Burgschreiber Stefan Hornbach und Uwe Stiehler drei Talkpartner gefunden, die es wissen mussten. Der Berliner Autor und Journalist Bangel war in Frankfurt (O.) aufgewachsen und hat in seinem 2017 bei Piper erschienenen Roman "Oder Florida" seiner Heimatstadt ein Denkmal gesetzt.

Es gibt viele Heimaten

Der einstige Kulturredakteur der MOZ, Uwe Stiehler, lebt seit 20 Jahren in der Oderstadt. Stefan Hornbach wiederum fragte sich, ob er für Beeskow, wo er seit knapp zwei Monaten ist, heimatliche Gefühle entwickeln könnte. Alle drei taten sich schwer, Heimat auf einen genau definierten Ort festzulegen. Christian Brangel, der lange Zeit in Hamburg gelebt hatte, brachte die Diskussion auf den Punkt: Es gibt viele Heimaten.

Ein offenes Format bedeutet Improvisation. So wurde unter den Schriftstellern schnell gefragt: "Wo eigentlich fängt politische Literatur an?" Stefan Hornbach schreibt hochpolitisch. Als Beispiel trug er eine Hymne vor, die mit einem Zitat von Angela Merkel beginnt. "Das Volk ist jeder, der in dem Land lebt." Diesem fügen sich Zitate aus unterschiedlichen Zeiten und in wortspielerischer Abwandlung an, etwa: "Keiner hat die Absicht, eine Kirche zu errichten" und "Deutschland, Deutschland über allem, alles geht vorbei".

Stasi als Totschlagargument

Christian Bangel wiederum las eine sinnfrei erscheinende Szene aus "Oder Florida" vor, die in einem von Cannabisdunst geschwängerten Studentenclub der 1990er-Jahre spielt. "Im Gesamtzusammenhang mit dem Buch ist sie aufschlussreich", meinte der Autor.

Im Zusammenhang mit dem neuen Besitzer der Berliner Zeitung, Holger Friedrich, kritisierte er scharf: "Die Stasi ist heute noch ein Totschlagargument", und Uwe Stiehler mahnte an, die Quellen verantwortungsbewusst zu untersuchen.

Es war ein gedankenreicher und anregender Abend. Arnold Bischinger versprach: "Wir geben dieses Format noch nicht auf, sondern sehen, welches Potential es hat, wie es sich weiterentwickelt."