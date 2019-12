MOZ

Tauche (MOZ) Am Freitagabend erhielt die Polizei den Hinweis, dass eine männliche Person in der Ortslage Tauche mit einem Pkw unterwegs ist, obwohl besagte Person vorher Alkohol konsumiert hatte. Die Polizei traf die Person, einen 22-Jährigen, bei seiner Wohnanschrift an und konfrontierte ihn mit dem Hinweis. Der 22-Jährige räumte die Fahrt ein und pustete für einen Alkoholtest vor Ort. Der Test ergab einen Alkoholwert von 1,3 Promille. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass die Person auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.