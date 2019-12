In Stimmung: Jung und alt trällerten die vielen Weihnachtslieder, mancher mit Hilfe des "Liederbuches", das extra für die Premiere am Sonnabend gedruckt worden war. © Foto: Jörg Kotterba

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Dezember fing alles an. Im Stadion An der Alten Försterei, Spielort des 1. FC Union Berlin, trafen sich 89 "Eiserne" halblegal mit Glühwein und Gebäck auf Höhe der Sportplatz-Mittellinie. Die "Verrückten", wie es auf der Union-Plattform heißt, vereinten sich zum gemeinsamen Weihnachtslieder-Singen. Von Jahr zu Jahr wuchs die Schar der Hobby-Sänger. "Seit Weihnachten 2015 erfüllen die Stimmen von über 28 000 Menschen das eiserne Wohnzimmer", so die Union-Administratoren.

Immer mehr Fußballvereine haben das Weihnachtssingen für sich entdeckt – nun auch der FC Eisenhüttenstadt. Sonnabend, 16 Uhr, wurde Premiere gefeiert. Da hatten der Brandenburgligist und die Mitglieder des Männergesangsvereins (MGV) Germania 1885 Fürstenberg (Oder) auf dem Bolzplatz im Stadion an der Waldstraße eingeladen. Mitveranstalter war auch die Werkfeuerwehr von ArcelorMittal.

"Uns hat Sandy Steffen, Vorstandsmitglied beim FC Eisenhüttenstadt, vor Wochen angesprochen, ob wir dieses Highlight vorm Fest nicht stimmgewaltig unterstützen können. Wir haben spontan zugesagt", berichtete Steffen Heinkel. Der 41-jährige Polizeibeamte steht seit dem Jahresanfang dem Männergesangverein vor. Und brachte zur Premierenfeier im Stadion an der Waldstraße annähernd 30 seiner insgesamt 50 Sangesbrüder mit.

Lauthals hieß es von der Bühne dann: Fröhliche Weihnachten überall – Lasst uns froh und munter sein – Morgen, Kinder, wird’s was geben... Annähernd 500 Fans des FC und Bewohner Eisenhüttenstadts stimmten ein.

Für Mitmacher, die nicht textsicher waren, hatte Cheforganisator Sandy Steffen ein 14-seitiges "Liederbuch Weihnachtssingen" drucken lassen. "Die Stimmung ist prächtig", lobte Bürgermeister Frank Balzer, der mit seiner klarem, kräftigen Stimme überaus Männergesangvereins-tauglich scheint. "Ich finde es auch toll hier. Die vielen Feuerschalen und die Kerzen, die viele Besucher mitgebracht haben, sorgen für ein vorweihnachtliches Flair. Für den vom langen Regen aufgeweichten Boden können die Veranstalter ja nichts", meinte Gerd Mewes. Der 67-Jährige hatte nur "ein wenig Bammel, dass meine Elke zu Hause schimpft. Zweimal stand ich in einer dicken Pfütze. Die Schuhe sind klitschnass."

Diese Sorge steckten Paul Rosengarten, der beim FC in der B-Jugend kickt, und seine Freunde Evgenij, Fabian und Ole unbekümmerter weg. Die 15-Jährigen fuhren über das klitschnasse Spielfeld mit einer Schubkarre voller Abfallholz von Feuerschale zu Feuerschale, um sie zu "füttern". Weihnachtssingen-Mitmacher Wolfgang Träbert und Ehefrau Karin wärmten sich dort und genossen dampfenden Glühwein. "Was für eine Kulisse", freute sich die 49-Jährige, "wir hatten schon Bedenken, dass die Veranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt."

Ist nicht. Und wird auch im kommenden Jahr stattfinden. "Dann aber zu einem Termin, der sich mit dem Fürstenberger Weihnachtsmarkt nicht kreuzt, versicherte Org.-Chef Sandy Steffen. Die Mutter seines 1,93-Meter Recken Andre Beuthel von der 2. Männermannschaft hatte ihn auf die Idee zum Weihnachtssingen gebracht. "Auf fast 50 Helfer konnte ich an diesem Spät-Samstagnachmittag bauen – Wahnsinn. Die Kulisse war wirklich einmalig."