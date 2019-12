MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein betrunkener 27-Jähriger hat am Sonnabend in der Karl-Marx-Straße in Eisenhüttenstadt die Polizei beschäftigt. Gegen 18 Uhr wollte der Mann unbedingt seine Ex-Freundin in ihrer Wohnung aufsuchen. "Da ihm der Einlass untersagt wurde, versuchte er, die Hauseingangstür des Mietshauses aufzudrücken", erklärte am Sonntag ein Sprecher der Polizei. Außerdem drückte er mehrere Klingelknöpfe auf dem Klingeltableau und belästigte somit mehrere Bewohner des Hauses. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten trafen den 27-Jährigen vor dem Haus an. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab 1,30 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis ausgesprochen, den er zunächst auch befolgte.

Um 20.15 Uhr kam es dann allerdings zu einem erneuten Einsatz der Polizei. Der 27-Jährige hatte sich nicht an die Anweisungen der Beamten gehalten und war in die Karl-Marx-Straße zurückgekehrt. Dieses Mal befand er sich bereits vor der Wohnungstür der Ex-Freundin im Hausflur und versuchte die Tür gewaltsam aufzutreten. Die Tritte waren so heftig, dass das Türblatt dadurch beschädigt wurde. "Noch vor dem Eintreffen der Polizei verließ er das Haus, konnte aber in der Saarlouiser Straße gestellt werden", sagte der Polizeisprecher.

Ein erneuter Atemalkoholtest ergab nun eine Konzentration von 3,48 Promille. Um weitere Gewalt zu verhindern, wurde der Mann vorläufig in Polizeigewahrsam genommen. Er wurde zudem wegen Sachbeschädigung angezeigt.