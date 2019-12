Weihnachtsmarkt am Bildungszentrum Erkner: Ute Baaß fertigt Bilder aus Naturmaterialien. Kathrin Jadwizak strickt in ihrer Freizeit gern. Die Ergebnisse boten sie auf dem Weihnachtsmarkt im Bildungszentrum zum Verkauf. © Foto: Mara Kaemmel

Im Scharwenka Kulturforum fand am Sonnabend das traditionelle Weihnachtssingen statt. Der Frauenchor Bad Saarow stimmte die Lieder an, rund 50 Gäste sangen mit. © Foto: Mara Kaemmel

Zwei Chöre in Erkner: Der Männerchor "Harmonie 1884" und der Polizeichor Berlin sangen am Sonnabend gemeinsam zumeist populäre Weihnachtslieder in der Genezareth-Kirche. Die Leitung hatte Matthias Golla. © Foto: Kerstin Ewald

Mara Kaemmel, Elke Lang

Erkner/Fürstenwalde (Freie Autoren) Nachdem sich am Sonnabend Vormittag viele Einheimische und angereiste Berliner ins Unterholz begaben, um sich selbst ihren Baum zu schlagen, ging es am Nachmittag in vielen Teilen des Landkreises Oder-Spree musikalisch zu. Dabei bestimmte die mehrstimmige Chormusik das Feld.

In einigen Wäldern der Region durfte am Wochenende getan werden, was normalerweise verboten ist: Menschen konnten – ausgerüstet mit Sägen, mancherorts auch mit Schaufeln – sich ihren eigenen Nadelbaum aus dem Forst holen. In Grünheide hatte Förster Jochen Schoenenburg unter der Hochspannungstrasse auf zwei Hektar Land rund 12 000 Kiefern, Fichten und Tannen für das Weihnachtsbaumfällen zur Verfügung gestellt. Am häufigsten wurde die Große Küstentanne ausgewählt, die aus Nordamerika kommend in unseren Breiten angesiedelt wurde. "Sie entspricht am besten dem klassischen Weihnachtsbaum und wird bei uns in der Größe zwischen 50 Zentimetern und zwei Metern geschlagen", erzählte Förster Schoenenburg.

Für Michael, Wencke und Nele Kornmehl aus Berlin gehört es zur vorweihnachtlichen Tradition, sich hier in Grünheide mit gleich drei Bäumen einzudecken: Am Sonnabend nahmen sie wieder einen für die Gute Stube und je einen für jedes Kinderzimmer mit.

In Kagel lädt seit 25 Jahren der Unternehmerverband Berlin in ein Stück Privatwald ein, wie Vorstandsmitglied Peter Schmidt sagt. Gekommen waren wie in den vergangenen Jahren auch Frank und Mareike Ahrend. "Die frisch geschlagenen Bäume halten länger, und wir freuen uns immer auf den Glühwein und die Erbsensuppe danach", lachen sie. Der Stadtforst Fürstenwalde rief für Sonntag Vormittag zum traditionellen Weihnachtsbaumschlagen in den Wald zwischen Spreenhagen und Mönchwinkel auf. Wer einen Spaten mitbrachte, konnte dort seinen Baum auch ausgraben. Auf der Plantage der Baumschule Lürssen in Tempelberg können angeblich noch durchgängig bis zum 23. Dezember frische Bäume geschlagen werden.

Am Nachmittag des Sonnabends kamen in der Region zahlreiche Sänger, Musiker und Zuhörer zusammen. Unter anderem die Kirchen von Erkner, Grünheide und Gosen wurden mit festlicher Musik bespielt. Während in Erkner der Männerchor "Harmonie 1884" zusammen mit dem Polizeichor Berlin vor allem populäre Weihnachtslieder anstimmte, sang der A-Capella-Domchor Berlin in Gosen getragene Töne, die zur inneren Einkehr einluden.

Das Scharwenka Kulturforum Bad Saarow setzte wieder auf Beteiligung der Zuhörerschaft. Dort nämlich fand am Sonnabend das traditionelle Weihnachtssingen statt. Der Frauenchor Bad Saarow stimmte die Lieder an, rund 50 Gäste sangen mit. Unkonventionell ging es bei der SG Scharmützelsee zu. Im Beethoven-Jubiläumsjahrs 2020 hatte die Gründungsinitiative des Bürgervereins "Bad Saarow, das sind wir" zu einem besonderen Hauskonzert unter der Überschrift "Roll over Beethoven" aufs Sportgelände eingeladen. 140 Karten waren im Vorfeld über das Internet bestellt worden.