Schöneiche (MOZ) Zu mehreren Einbrüchen ist es in Woltersdorf und Schöneiche gekommen. So zerstörten Unbekannte am Freitag zwischen 15 und 19 Uhr das Fenster eines Wohnhauses in der Schöneicher Watenstädter Straße und durchsuchten das Haus nach Wertsachen. In der Woltersdorfer Fontanestraße durchsuchten Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag ebenfalls ein Wohnhauses, nachdem sie durchs eingeschlagene Fenster eingestiegen waren. Bei einem Haus in der Köpenicker Straße in Woltersdorf entdeckten die Besitzer am Sonntag zudem Hebelspuren an ihrer Terrassentür. Der Einbruchsversuch scheiterte hier jedoch.