Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Der FC Eisenhüttenstadt geht mit einer 1:2 (1:1)-Heimniederlage in die Winterpause. Allerdings fällt diese aufgrund der ansprechenden spielerischen und kämpferisch engagierten Leistung des Tabellen-14. unglücklich aus. Da die Mannschaften auf den letzten beiden Rängen ebenfalls nicht punkteten, überwintern die Gastgeber dennoch auf einem Nichtabstiegsplatz.

Auf dem aufgeweichten Rasen entwickelte sich ein temporeiches Spiel, aus dem jedes Team als Sieger hätte hervorgehen können. Den ersten Offensiv-Akzent setzte der Gastgeber in der dritten Minute, als Christian Siemund aus zehn Metern nach einem Abpraller nicht voll traf.

Auf dem nassen Rasen versuchten es beide Teams mit Flachschüssen aus der Distanz. Solch einer ging bereits in der siebten Minute ins Tor der Eisenhüttenstädter, als Marc Markgraf aus der Drehung aus 20 Metern ins rechte Eck traf. FCE-Torwart Martin Stemmler reagierte sehr spät. "Da hat der Torhüter eine unglückliche Figur gemacht. Zugegebenermaßen war diese Situation schwer zu klären", urteilt der ehemalige Fußball-Profi Marcel Rath, der zusammen mit dem neuen Vereinssponsor von der Immobilienfirma Schanz & Kohne gekommen war. "Da hat Stemmler den Ball spät gesehen. Die Innenbahn war offen, Carsten Hilgers hatte sich noch weggedreht", verteidigt FCE-Trainer Andreas Schmidt in dieser Szene seinen Schlussmann.

Es war ein von vielen Zweikämpfen geprägtes Spiel, in dem zehn Minuten später Margraf erneut eine gute Offensivszene hatte. Hoffnung keimte in der nasskalten Witterung beim Gastgeber auf, als nach einer Kombination von Alexander Mauch und Georges Florent Mooh Djike auf der linken Seite das flache Zuspiel den heranstürmenden Siemund auf halbrechts erreichte, der aus vollem Lauf aus etwa zehn Metern flach zum 1:1 traf.

Kurz vor dem Pausenpfiff Glück für den Gastgeber, als erst Alexander Schütze einen Flachschuss aus der zweiten Reihe knapp neben den rechten Pfosten setzte (41.) und drei Minuten später Markgraf nach Zuspiel des links durchgelaufenen Christopher Schulze den Ball ebenfalls knapp rechts vorbei setzte.

Nach der Pause waren die Eisenhüttenstädter zwar mehr tonangebend, doch die Oranienburger blieben jederzeit gefährlich. "In der zweiten Halbzeit war das ein Spiel auf ein Tor. Da hat die Mannschaft die Führung verpasst. Manchmal hat sie zu viel klein-klein gespielt. Und wenn dann bei solchen Verhältnissen ein so später Gegentreffer fällt, dann ist es schwer, noch auszugleichen. Insgesamt war es für diese Verhältnisse ein sehr gutes Spiel", urteilt der einstige Erstliga-Profi Rath.

Mooh Djike trifft Quergestänge

So hatte nach 69 Minuten der FCE-Stürmer Mooh Djike Pech, als er nach einem hohen Zuspiel von Alexander Mauch den Ball per Kopf ans Quergestänge setzte. Von dort tippte der Ball knapp vor der Torlinie auf. Doch insgesamt fehlte es den Eisenhüttenstädtern laut Trainer Schmidt in Strafraumnähe an Durchschlagskraft. Dazu musste der Trainer nach einer Stunde auf zwei spieltragende Akteure verzichten. Jeweils nach einer Stunde aus beruflichen Gründen Hoang Sa Nguyen Ngoc und wegen einer im linken Oberschenkel aufgebrochenen Verletzung Siemund. So bekamen die Gäste zunehmend wieder etwas Oberwasser. Als vieles dennoch schon auf ein Remis hindeutete, erzielte Christopher Schulze nach einem weiten Zuspiel per Volleyschuss aus gut 20 Metern ins lange Eck doch noch den Siegtreffer für die Gäste (81.).

"Kämpferisch kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Auch spielerisch war vieles gut, nur hat die Durchschlagskraft im letzten Drittel gefehlt. Bei den Wechseln hat sich erneut gezeigt, dass wir derzeit einige Spieler nicht ersetzen können. Insgesamt war es eine vermeidbare Niederlage", sagt Schmidt. Im Gegensatz zum ersten Gegentor nahm er jedoch seinen Schlussmann beim 1:2 nicht in Schutz. "Da muss er sich entscheiden. Entweder gehe ich richtig raus oder bleibe auf der Linie."

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – Hoang Sa Nguyen Ngoc (56. David Steinbeiß), Yvan Ghilslain Ngoyou, Carsten Hilgers, Tony Wernicke – Sven Naumann, Christian Siemund (62. Benjamin Lommatzsch), Hermann Wamba Tsafack, Lukas Szywala (84. Nico Fischer) – Alexander Mauch, Georges Florent Mooh Djike

Schiedrichter: Frank Heinze (Ludwigsfelde) – Zuschauer: 75