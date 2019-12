Wilfried Hohmann

Müllrose Die Handballerinnen der HSG Schlaubetal-Odervorland haben zum Hinrunden-Abschluss der Verbandsliga Süd beim Tabellennachbarn HV Calau mit 27:29 (16:11) verloren. Diesmal spielten die Gäste mit fast voller Kapelle, denn es fehlten nur die erkrankte Melanie Dahms sowie Sarah Regen und Luisa Lehmann.

Die Schlaubetalerinnen legten einen optimalen Start hin. Mit höchster Konzentration in der Abwehr wehrten sie die ersten vier Angriffe der Gastgeberinnen ab. Diesen gelang bis zur 6. Minute kein einziger Treffer. Dagegen agierten die Schlaubetalerinnen im Angriff sehr variabel und übten von allen Positionen Druck auf die Calauer Abwehr aus. Die Gäste führten 4:0. Damit war die Grundlage für die spielerisch beste erste Halbzeit der Schlaubetalerinnen in dieser Saison gelegt. Nachdem die HSG den Vorsprung sogar auf 14:8 ausbaute, ging sie mit einem Fünf-Tore-Vorsprung (16:11) in die Halbzeitpause.

Danach bestimmten die Gastgeberinnen das Spiel. Nachdem Nora Reinhardt das 17:12 für die HSG erzielt hatte, waren es diesmal die Gastgeberinnen, denen bis zur 39. Minute fünf Treffer in Folge gelangen. Plötzlich stand es 17:17. Ab diesem Zeitpunkt war es ein ausgeglichenes Spiel. Bis zum 24:24 in der 51. Minute hatte die HSG immer ein Tor vorgelegt.

Gastgeber nutzt Überzahl

Als Marie-Luise Otto bei diesem Spielstand in der 53. Minute eine Zeitstrafe bekam, nutzten die Gastgeberinnen das zur 25:24-Führung. Nachdem sie ihre Überzahl auch zum 26:24 nutzten, reagierte HSG-Trainer Tobias Hallert mit einem Team-Timeout fünfeinhalb Minuten vor dem Ende. Es gelang seiner Mannschaft jedoch nicht mehr, den Sieg der Gastgeberinnen zu verhindern.

HSG-Trainer Tobias Hallert: "Diese Niederlage ist für die Mädels sehr ärgerlich, nachdem sie eine so tolle erste Halbzeit gespielt haben. Am Ende waren es dann die zwei, drei einfachen Fehler zu viel, die uns den Sieg gekostet haben. Trotz dieser Enttäuschung kann die Mannschaft stolz auf die gute Hinrunde sein. Vor dieser hatte sicher niemand damit gerechnet, dass wir zur Halbzeit auf einem tollen vierten Platz stehen. Diese Leistung wollen wir in der Rückrunde bestätigen und uns spielerisch weiter verbessern. Im Namen der gesamten Mannschaft bedanke ich mich bei allen Sponsoren und unseren Fans für die tolle Unterstützung."

HSG Schlaubetal-Odervorland: Marianne Schulz – Marie-Luise Otto 1, Sina-Sophie Schübler, Caroline Hallert 5, Viktoria Lampe, Lea-Sue Panzer 3, Lysianne Kersten 3/0, Jasmin Henkelmann 7, Jenny Hale, Nora Reinhardt 8/1 – Trainer: Tobias Hallert – Co-Trainer: Ralf Hale

Siebenmeter: HC 6/3, HSG 2/1 – Zeitstrafen: HC keine, HSG 2