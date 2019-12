Roland Hanke

Bad Saarow (MOZ) Das hatte bei beiden Mannschaften Seltenheitswert in dieser Saison: Die Auswechselbänke waren jeweils voll besetzt. Doch mussten die Ersatzspieler, Trainer und Betreuer wie auch die Zuschauer von Beginn an bei dieser von Dauerregen begleiteten Partie bei nur fünf Grad Temperatur ganz schön zittern.

Letzteres gilt aber auch in sportlicher Hinsicht, denn das Derby am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse Ost war eine ziemlich enge Kiste, was auch in dem 2:2 (1:0) zwischen Preußen Bad Saarow und dem SV Woltersdorf zum Ausdruck kommt.

Gastgeber mit besserem Start

Die Preußen begannen nach zuletzt sieben sieglosen Spielen – darunter nur ein Remis – auf dem rutschigen und tiefen Geläuf wie die Feuerwehr und hatten einige gute Möglichkeiten. Allerdings musste erst ein von René Hoffmann verwandelter Foulelfmeter für die Führung der Gastgeber herhalten.

Aber auch die Woltersdorfer waren gefährlich, zum Beispiel als Kapitän Thomas Döring (10.) eine Flanke dicht vom Tor nur knapp mit dem Kopf verpasste. Zugleich musste SVW-Keeper Paul Franzke immer wieder sein Können zeigen, um den Rückstand nicht größer werden zu lassen – so bei einer Parade eines Schusses des Saarower Stürmers Tom Herrmann (14.).

Trotz einiger Standschwierigkeiten entwickelte sich ein flottes und intensives Spiel, in dem die Woltersdorfer am Ende der ersten Halbzeit auf den Ausgleich drückten, ihn aber noch nicht schafften.

Gäste-Führung per Doppelschlag

Kurz nach Wiederanpfiff war es dann aber soweit. Erst schoss Philipp Karras das 1:1 (50.), dann erhöhte der SVW-Stürmer sechs Minuten später per Kopf. Jetzt wurden die Randberliner stärken, vergaben aber weitere gute Möglichkeiten. Dagegen zeigten sich die Gastgeber immer nervöser, doch sie kamen noch zum Ausgleich. Diesmal verwandelte Paul Zucker einen Handelfmeter zum 2:2 (86.).

"In der zweiten Halbzeit haben wir keine Ruhe mehr in unser Spiel bekommen, wir waren viel zu hektisch, anstatt mal den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen", sagt Saarows Trainer Klaus Schulze, dessen Team weiter Letzter bleibt.

Frank Gädicke, der zusammen mit Fußball-Abteilungsleiter Benjamin Scholz den verhinderten SVW-Trainer Chris Berg an der Seitenlinie vertrat, fand es schade, zwei Punkte verloren zu haben. "Wir haben vergessen, das dritte Tor zu machen. Auf Grund unserer sehr guten zweiten Halbzeit wäre ein Sieg verdient gewesen."

Preußen Bad Saarow: Tommy Zinke – David Dürre, Max Süßenbach, Marek Noack, Christian Schneider – Alec Walter Buder, Jannik Rottenberg (62. Tim Strey), Niklas Rottenberg – Thomas Bemmann – René Hoffmann (46. Paul Zucker), Tom Herrmann (80. Christian Dobbereack)

SV Woltersdorf: Paul Franzke – Eric Stasch, Thomas Döring, Fabian Magin – Steven Schrottge, Maximilian Traue – Niklas Dreher, Philipp Lunau (78. Fabian Kussatz) – Tom Viehrig (65. Tino Sobzig), Philipp Karras (83. Florian Post), Maurice Buley

Schiedsrichter: Hannes Hähnel (Frankfurt) – Zuschauer: 40