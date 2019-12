Matthias Braun

Frankfurt Die Drittliga-Handballerinnen des Frankfurter HC haben das Jahr 2019 erfolgreich beendet. Die Oderstädterinnen besiegten am Sonnabend vor 432 Zuschauern in der Brandenburg-Halle den TV Oyten mit 34:20 (17:9) und halten weiter Anschluss zur Spitze.

Zwar gerieten die Gastgeberinnen zu Beginn kurzzeitig ins Hintertreffen, dominierten die Partie aufgrund einer starken Defensivleistung anschließend nach Belieben. Die Frankfurterinnen mussten auf die angeschlagene Monika Odrowska verzichten. Nur zu zwei Strafwürfen kam die erfahrene Polin auf das Parkett. Da die Gäste nach sieben Minuten mit 5:2 führten, sah sich Schmidt frühzeitig zu einer Auszeit gezwungen und traf offensichtlich den richtigen Ton. Der FHC-Express kam ins Rollen.

Basierend auf einer stabilen Abwehr mit einem fast unüberwindbar scheinenden Mittelblock um die junge Nachwuchsspielerin Sophie Pickrodt (15) zündeten die Gastgeberinnen eine Angriffwelle nach der anderen. "Es war ein tolles Erlebnis, als junge Spielerin bei den Frauen mitzuspielen und dann auch noch so viele Spielanteile zu bekommen", sprühte der Youngster vor Energie. "Wir sind eine super Mannschaft und der Trainer hat uns richtig gut eingestellt", freute sich die Sportschülerin.

Kapitänin Kathleen Müller fand immer wieder die Lücken im Duell Eins gegen Eins, Flügelflitzerin Anja Ziemer verwertete zwei lange Konterpässe von Torhüterin Mandy Schneider, die die erkrankte Valeryia Kurliandchyk bestens vertrat. Mit einem 10:2-Lauf verschafften sie sich so nach 20 Minuten einen 12:7-Vorsprung. Das 17:9 durch Anja Ziemer zur Pause war dennoch bereits zur Halbzeit eine Vorentscheidung.

Dominant im zweiten Durchgang

Souverän dominierten die Oderstädterinnen anschließend den zweiten Durchgang. Dabei war es nun Michéle Dürrwald, die immer wieder die Lücken in der Gäste-Deckung fand. Cora Bertram auf Linksaußen nutzte ihre Einsatzchance mit sechs Treffern, aber auch die jungen Sophie Pickrodt und Elisa Schmidt verbuchten Erfolgserlebnisse.

"Nach den ersten Minuten haben wir besser umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten", freute sich Dietmar Schmidt. "Insbesondere in der Abwehr wollten wir den Gegner beeindrucken, was sehr gut gelungen ist."

Frankfurter HC: Mandy Schneider, Isabell Gerlach – Anja Ziemer 7 (2/2), Julia Hinz, Cora Bertram 6, Kamila Szczecina 2, Michelle Strauß, Jessica Jander 1, Monika Odrowska 2 (2/2), Michéle Dürrwald 6, Sophie Pickrodt 2, Kathleen Müller 5, Anny Philipp, Elisa Schmidt 3, Pauline Wagner, Trainer: Dietmar Schmidt

Siebenmeter: FHC 4/4, TVO 5/4 – Zeitstrafen: FHC 1, TVO 4 – SR: Niklas Majstrak (Halle), Max Reimann (Bitterfeld) – Zuschauer: 432