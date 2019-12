Bert Körber

Schöneiche Das war ein schweres Stück Arbeit in der heimischen Lehrer-Paul-Bester-Halle an der Schöneicher Dorfaue. Doch am Ende konnten sich die Gastgeber und die knapp 150 Zuschauer über einen Heimsieg ihrer Volleyballer freuen.

Die TSGL Schöneiche setzte sich in ihrem letzten Spiel des Jahres, das gleichzeitig den Rückrunden-Auftakt in der Dritten Liga Nord bedeutete, mit 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:20) gegen den Kieler TV II durch. Somit konnte die Mannschaft von Trainer Jürgen Treppner – nach zuletzt zwei unglücklichen Niederlagen gegen die Spitzenteams der Liga aus Neustrelitz und Potsdam – einen versöhnlichen Jahresabschluss feiern und steht vor der vierwöchigen Weihnachtspause weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz, nur einen Punkt hinter dem SC Potsdam, der das Spitzenspiel gegen den ungeschlagenen Ligaprimus PSV Neustrelitz am Sonnabend in eigener Halle glatt mit 0:3 verlor.

Irrmisch springt als Zuspieler ein

Der Schöneicher Trainer musste in der Partie gegen den Tabellensechsten aus der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein erneut auf seinen etatmäßigen Zuspieler Marcus Steck und den verletzten Erik Stegen verzichten. Für Steck rückte wie in der Vorwoche wieder Ole Irrmisch aus der TSGL-Regionalligamannschaft nach, aber die zwei verbliebenen Mittelblocker Erik Witt und Sebastian Grösch mussten nun auf jeden Fall möglichst durchspielen. Und beide blieben zum Glück nicht nur verletzungsfrei, sondern trugen mit vielen guten Aktionen entscheidend zum späteren Erfolg ihrer Mannschaft bei.

In den ersten beiden Sätzen hatten die Gastgeber mit der jungen Reserve des Zweitligisten von der Ostseeküste zunächst wenig Probleme. Aber schon zum Ende des zweiten zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Lars Brinkmann, dass sie sich nicht kampflos ergeben würde. Und im dritten Durchgang bekam die TSGL dann plötzlich gar keinen Zugriff auf die immer unbekümmerter aufspielenden Gäste mehr. Beim Stand von 8:14 aus Schöneicher Sicht brachte Treppner deshalb Dustin Ruf für Kapitän Maximilian Fromm und beim 11:19 Ole Irrmisch für Tobias Horst auf der Zuspielposition. Und auch wenn der Satz am Ende doch mit 22:25 verloren ging, trugen beide ihren Anteil zur erneuten Wende der Partie bei.

Offener Schlagabtausch

Denn auch wenn es bis zur Mitte des vierten Satzes weiterhin ein offener Schlagabtausch war, merkte man den Hausherren nun doch deutlich an, dass sie unbedingt die drei Punkte zu Hause behalten wollten. Irrmisch setzte seine Angreifer immer besser in Szene, der quirlige Libero Pascal Haase – sonst ebenfalls in der zweiten Mannschaft aktiv – gab keinen Ball verloren und der Schöneicher Block fasste immer öfter zu. So war es am Ende dann wieder eine recht deutliche Angelegenheit für die Gastgeber, die sich anschließend von ihren Fans für einen letztlich verdienten Sieg feiern lassen konnten. Zum wertvollsten Spieler (MVP) bei der TSGL wurde vom gegnerischen Trainer zum zweiten Mal in dieser Saison Außenangreifer Darryl Ruf ernannt.

Vereins-Turnier am Freitag

Nun folgt für die Schöneicher Spieler und Verantwortlichen noch das vereinsinterne Weihnachtsturnier "Von Groß für Klein" am Freitag, bevor alle sich auf die freien Tage zum Jahreswechsel freuen können. Das erste Punktspiel im neuen Jahr bestreiten die Schöneicher am Sonntag, den 12. Januar bei den Berliner Preußen Volleys. Eine Woche später erwarten sie dann den Tabellenzweiten Eimsbütteler TV aus Hamburg in der Lehrer-Paul-Bester-Halle zum Verfolgerduell.