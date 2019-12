Stefan Adam

Schwedt Weil er seine Pizzalieferung nicht bezahlt hatte, stand jetzt ein junger Mann vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen Betruges erhoben, weil der Mann sich eine Pizza und drei Burger liefern ließ, die Ware nicht bezahlte.

"Das stimmt alles so, aber es ist einfach dumm gelaufen", gab der 30-Jährige zu. Die Tat schilderte er so: "Wir haben mit Kumpels gefeiert und hatten Hunger, da habe ich die Pizza und Burger bestellt. Als die Lieferung eintraf, fehlte das Geld. Ich wollte schnell welches vom Bankautomaten abholen, da wurde meine Bankkarte eingezogen." Der junge Mann unterschrieb dem Pizzaboten daraufhin einen Schuldschein, vergaß diesen aber später zu begleichen. Er musste einige Tage später auf Montage und war lange Zeit nicht zu Hause, gab der Angeklagte als Entschuldigung an. Bei seiner Rückkehr fand er die Nachricht von der Strafanzeige im Briefkasten, auch der Gerichtsvollzieher war schon vor Ort. "Ich wollte ja bezahlen, aber die Anzeige war schon gestellt", erklärte der Mann. Der Gerichtsvollzieher konnte die Schulden letztlich eintreiben, der Vorwurf des Betruges war damit nicht aus der Welt.

Wer seine Schulden nicht bezahlt, erfüllt den Straftatbestand des Betruges, klärte der Staatsanwalt auf. Der 30-Jährige war geständig und zeigte Reue, war aber vor Gericht in Sachen Betrug kein unbeschriebenes Blatt. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 1200 Euro.