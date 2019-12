Matthias Wagner

Eberswalde Ende gut, alles gut, könnte man meinen. Nach "Asche im Haus" und "Mandy kehrt zurück" fand die Serie des Kanaltheaters "Kläsh of Kläns" am Freitag- und Samstagabend in der Finower Theaterzentrale am Kleinen Stern mit "Schluss mit lustig" ihr Ende und ihre Auflösung, wenngleich der Schluss durchaus gewollt Interpretationsspielraum ließ.

Nachdem im ersten Teil der Saga die Grundkonstellation zweier zerstrittener Familienclans an einem kleinen, fiktiven Ort vorgestellt wurde, setzten sich die Handlungslinien im zweiten Teil parallel fort. Zum großen gespannten Bogen der Aufführung gehörte auch, dass alles so erscheint, als gehöre es zu Dreharbeiten fürs Fernsehen oder Kino. Es gab Kameraleute, verschiedene Bühnenbilder und zwei große Leinwände, auf denen Teile des Geschehens zu sehen waren oder eingespielte Sequenzen aus Dokumentationen und Sportberichten.

Mandy (Cathrin Clift), die wahrscheinlich als Einzige den Ort je verlassen hat, kehrte bereits im zweiten Teil zurück. Und sie brachte eine Idee mit, die so gar nicht in die Welt des ewig Gleichen passen wollte. "Little Homes", so etwas, wie eine moderne Wohnwagenkolonie sollte gleich am Ortsrand auf ihrem Grund und Boden entstehen. Leider hatte sie mit niemandem darüber gesprochen. Cora (Anna Siegenthaler) bildete mit den meisten Alteingesessenen den Gegenpart, den anderen Clan, der das um jeden Preis verhindern will. Der Streit wird allgegenwärtig. Selbst Brandschatzung gibt es.

Altes trifft auf Neues

Zu allem Übel wurde von Mandys Bruder, Paul (Dirk Beier) auch noch ein lange gehütetes Familiengeheimnis ausgeplaudert. Lina (Susanna Schmidt), die stets in dem Glauben lebte, dass Mandys Schwester Meira (Nele Hamann) ihre Mutter sei, musste erfahren, dass in Wahrheit Mandy ihre leibhaftige Mutter ist. Der schillernde Johnny, der sich zu Tode gelebt hatte, war Linas Vater. Zu dessen Beisetzung kehrte Mandy zurück. Grundidee des Stücks sei die Darstellung der Schwierigkeiten, die es beim Aufeinandertreffen von Altem und Neuem gäbe, sind sich Dramaturgin Katja Kettner und Regisseurin HeikeScharpff einig.

Menschen mit festem Heimatgefüge und traditionellem Denken treffen auf stetig Reisende mit immer neuen Ideen. Andere ziehen nur kleine Kreise, bleiben aber dennoch im weitestgehend vertrauten Umfeld. Die daraus resultierenden Konflikte werden im Stück teils feinsinnig, teils mit einer durchaus guten Prise hintergründigen Humors dargestellt. Das kam beim Publikum gut an, wie spontanes Lachen oder Mitmachen bestätigte. Dabei entzog sich die Szenerie wohltuend jeder Wertung und überließ dem Zuschauer die Entscheidung, für welche Sichtweise er plädiert. Live-Musik im Punkrock-Stil aus der Feder von Ansgar Tappert verstärkte die Eindrücke. Immer wieder wurden Vögel als Gleichnis gewählt, deren Verhalten mehrfach in die jeweiligen Szenen einfloss. Der Flug als Symbol freiheitlichen Denkens und Lebens.

Im Lichte dieser Betrachtungsfreiheit endete auch das Stück. Mandy übereignete ihrer Tochter das für "Little Homes" vorgesehene Land und überließ ihr die Entscheidungen für die Zukunft. Sie solle einen Ort schaffen, von dem man nicht fliehen müsse, einen Ort, wo Träume wahr werden können. Die Tochter bleibt jedoch trotzig. Alles Weitere blieb offen. "Man muss ja auch nicht immer alles zu Ende erzählen", so Cathrin Clift in der Rolle der Regisseurin im abschließenden Gespräch mit der Moderatorin. Der Dialog gehörte natürlich zur Aufführung. Anne und Björn Holstein hatte es wunderbar gefallen. "Besonders die Rahmenhandlung eines Filmdrehs fand ich originell", so Anne Holstein.