Michael Dietrich

Schöneberg (MOZ) Es sind ganz einfache Dinge, die den Zauber kleiner Weihnachtsmärke auf den Dörfern der Uckermark ausmachen. Das hat auch das Schöneberger Bratapfelfest einmal mehr bewiesen. Um die zwei Feuerschalen auf den mit einem Dutzend Buden umstellten Platz vor dem Speicher kamen am Sonnabend wieder hunderte Gäste zusammen, wärmten sich an Feuerschalen und mit Glühwein, Waffeln und Bratäpfeln, tauschten Neuigkeiten aus, sangen mit dem Pfarrer Weihnachtslieder und wünschten sich gegenseitig eine frohe Weihnachtszeit.

Der Schöneberger Weihnachsmarkt ist handgemacht, viele Helfer packen mit an. Ein Elektriker kümmert sich um den Strom für Stände, Backöfen und Licht. Der Bürgermeister packt genauso mit an wie Vereinsmitglieder, Gemeindevertreter, freiwillige Helfer. Die Ortsvorsteherin holt die Bratäpfel aus dem Ofen, ein Polizist schenkt den Glühwein aus. Frauen aus dem Ort backen mit Kindern Plätzchen und teilen im Speichercafé frischgebackenen Apfelkuchen und Kaffee aus.

Liebevolle Details wie Standdekorationen, eine Leuchtkette mit dem Schriftzug "Bratapfelfest", eine überdachte Sitzkrippe aus Stroh für Kinder und die mit Licht in Szene gesetzte Krippenszene aus Holzfiguren schmücken den Festplatz. "Die Bratäpfel schmecken total lecker", schwört Elvira Becker aus Schwedt auf die namensgebende Leckerei des Festes. "Die könnte ich auch zu Hause selber machen, aber so richtig schmeckt es doch nur auf so einem Markt", sagt sie. "Außerdem finden wir es toll, dass die Schöneberger so aktiv sind und möchten, dass sich ihre Mühe auch lohnt."

Mit Blaulicht zum Fest

Der leichte Nieselregen zu Beginn und das wegen eines Todesfalls in der Familie der Organisatorin abgesagte Krippenspiel taten dem Fest keinen Abbruch. Während der Weihnachtsmann in einer Feuerwehr aufs Festgelände fuhr und Pfarrer Gunter Ehrlich mit den Gästen "Oh Tannenbaum" sang, wehte ein zarter Bratapfelduft über den Platz. Das und die Worte des Pfarrers, in der Weihnachtszeit doch auch selbst Gutes zu tun wie Verzeihen, Nachgeben, sein Herz ein Stück in Richtung Wärme und Menschlichkeit zu bewegen, das erfüllte die Herzen wirklich mit Wärme.

Weihnachtsmärkte, Adventsfeiern und -konzerte gab es am Wochenende auch in Altkünkendorf, Stendell, Schönow, Landin, in der Tantower Salveytal Grundschule, auf Gut Kerkow, in der Marienkirche Angermünde und im Nabu-Zentrum Blumberger Mühle.