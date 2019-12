Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Vor dem Fest ist nach der Planung: Während die – restlos ausverkauften – Vorstellungen von "Musical Christmas" im Hof-Theater Bad Freienwalde laufen, ist hinter den Kulissen schon alles bereit für die neue Spielzeit. Noch bis zum 22. Dezember dreht sich auf der Bühne jedoch zunächst einmal noch alles rund um die Weihnachtskugel: Dem weihnachtlichen Galaabend entsprechend sind auch die Gäste des Hof-Theaters gekleidet. Festlich eingestimmt werden sie von den Gesangssolisten Heidelinde Schuster (Sopran), Michael Chadim (Tenor), Karen Bild (Sopran) und Intendant Matthias Raupach. Sowie Gastsänger Patrick Stauf und natürlich der vierköpfigen Band. Mit viel Glitzer, Glanz und Gloria.

Und Weihnachtsliedern und Musicalsongs – mal herzerwärmend, mal augenzwinkernd, mal romantisch. Welchen Stellenwert das Programm für die Gäste hat, daran lässt ein Blick ins Gästebuch keinen Zweifel: "Es ist kein Weihnachten ohne Weihnachten in Bad Freienwalde", steht da. Oder: "Schöner kann man die Weihnachtszeit nicht einläuten." Druckfrisch ist der neue Spielplan für das anstehende Jahr 2020: Mit fast 80 Vorstellungen geht das Hof-Theater ins Rennen. Die Zuschauer erwartet dabei ein erlesenes Programm mit Theater, Musical, Kabarett und Lesungen. "Ich freue mich auch sehr, dass es mir gelungen ist, einen Kooperationsvertrag mit den Uckermärkischen Bühnen Schwedt auf den Weg zu bringen", sagt Matthias Raupach. So zum Beispiel ist das Gastspiel der Musicalproduktion "TraumFrauen" im Mai 2020 zu erleben. Und auch die Schulen der Stadt werden von Kinder- und Jugendstücken profitieren.

Auch Prominenz wird sich im Hof-Theater im kommenden Jahr die Ehre geben: So führt Dagmar Frederic durch das Konzert zum Frauentag, liest Bernd-Lutz Lange aus "Früher war alles besser", spielen Karussell ein Club-Konzert und talkt Politiker Gregor Gysi. Neu ist im kommenden Jahr ein Silvesterprogramm. Das bestreiten Dagmar Gelbke und Matthias Raupach und wollen unter dem Titel "Silvester Knaller" Humor zum Jahreswechsel bieten. Auch zu Ostern gibt es ein Special: Dann präsentiert der Hausherr persönlich mit "A Night of Broadway" die schönsten Musical-Melodien. Das Muttertagsprogramm bestreiten Dagmar Gelbke und Wolfgang Flieder mit einer Hommage an Helga Hahnemann.

Zahlreiche Kinderprogramme

Im Fokus stehen in der nächsten Spielzeit auch die kleinen und größeren Kinder: So gibt es zu Weihnachten Märchenklassiker wie "Frau Holle", "Dornröschen" und "Schneeweißchen und Rosenrot" im früheren Kino der Stadt zu sehen. Und die "Weihnachtsgans Auguste" kommt als Puppenspiel am letzten Adventswochenende daher. Auch "Ronja Räubertochter", "Der Wolf und die sieben Geißlein" sowie "Die Schildkröte hat Geburtstag" sind als Puppenspiel zu erleben. Premiere feiert in den Herbstferien ein Theater- und Musical-Workshop für Kinder.