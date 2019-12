Marco Marschall

Groß Schönebeck (MOZ) Ein Wochenende mit zwei Vollmondwolfsnächten liegt hinter dem Wildpark Schorfheide. Die allmonatliche Veranstaltung, bei der Besucher bei Dunkelheit mit Taschenlampen an Isegrims Gehege geführt werden, ist beliebt. Und gerade im Dezember, wenn die Menschen lieber auf die unzähligen Weihnachtsmärkte der Region strömen, statt zwischen Elch und Otter die frische Schorfheideluft zu atmen, braucht der Wildpark solche kleinen Veranstaltungshöhepunkte. "Mit ihrem Besuch tragen die Leute dazu bei, dass es uns weiter gibt", sagt die Chefin der Einrichtung Imke Heyter.

Hirsch Georg von Hannover

Beim Besuch der MOZ, die anlässlich des Kalendertages hinter die Pforte des Areals in der Prenzlauer Straße 16 von Groß Schönebeck blickt, wird gerade eine kleine Gästegruppe empfangen. Einige wollen zu Otto. Doch Otto gibt es nicht mehr. Der Rothirsch ist vor wenigen Tagen eines natürlichen Todes gestorben. Aber Otto hat einen Nachfolger in Georg gefunden, genauer Georg von Hannover – der neue Star im Rotwildgehege. Benannt ist er nach dem Erbauer des Sauparks Springe in Niedersachsen, heute das Wisentgehege Springe. Und dort kommt Georg her.

Das Rotwild ist eine von 24 Tierarten, die im Wildpark Schorfheide begutachtet werden können. Beste Gelegenheit sie aus nächster Nähe zu sehen, bietet sich immer zu den jeweiligen Fütterungen. Ihre Bescherung haben die Bewohner des Parks bereits hinter sich. Am vorvergangenen Wochenende durften einige besondere Leckerlis von den Ästen eines Weihnachtsbaumes wegschnappen. Bei den Wölfen, so erklärt Imke Heyter, war der Baum beispielsweise mit Rindfleischstückchen behangen.

Der Schatten von Rotkäppchen

Große Bescherung für den Wildpark selbst gab es am Nikolaustag des vergangenen Jahres. Da eröffnete das Wolfsinformationszentrum, das lange auf dem Wunschzettel stand. "Vom ersten Antrag bis zum Aufschließen hat es etwa zehn Jahre gedauert", erklärt die Wildparkchefin. Fast eine Million Euro hat das Vorhaben, finanziert aus EU- und Landesmitteln, gekostet und befindet sich direkt über der Wildparkgaststätte. Die zweite Etage des Hauses musste dafür umgebaut werden und verfügt sowohl über einen barrierefreien Zugang sowie eine Behindertentoilette. Doch was ist ein Wolfsinformationszentrum eigentlich?

Durch einen vom künstlichen Vollmond beschienenen Zwischenraum gelangt der Besucher zur einer Dauerausstellung. Dort bewegen sich Schattenbilder von Wölfen an einer Leinwand, ein Werwolf geht auf zwei Beinen durchs Gehölz und die Silhouette von Rotkäppchen darf selbstverständlich auch nicht fehlen. "Wir wollten Wolfsklischees zeigen", erklärt Imke Heyter. Ausgehend davon werden echte Fakten zum Wolf präsentiert: an einer interaktiven Leinwand, in Faltblättern und an Tafeln. Die Informationen sind überschaubar. Das Inventar lässt genug Freiraum, um zum Beispiel Seminare im Raum abzuhalten. Erst vor zwei Wochen traf sich im Informationszentrum die AG Herdenschutzhund.