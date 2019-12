Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Die Angermünderinnen reisten wieder einmal mit dünnem Kader in die Hauptstadt. Einige Stammspielerinnen fehlten und so bekamen junge Damen, die von der A-Jugend in die zweite Frauenmannschaft gewechselt sind, ihren Oberliga-Einsatz – für Amelie Seidel war es der erste. "In Amelie steckt großes Potenzial", schätzte HCA-Trainer Denny Reinicke kurz ein.

Die Partie begann sehr intensiv. Nach 36 Sekunden gab es schon die erste Verwarnung für den TSC. Der HCA fand gut in die Partie. Dem ersten Tor nach nicht einmal einer Minute per verwandeltem Siebenmeter durch Elisa Dahlke folgte der Gastgeber-Ausgleich. Es ging im Gleichschritt mit immer wieder folgendem Ausgleich weiter. Dahlke vergab einen Strafwurf zum 3:3, doch Tina Lupa sorgte mit einem Doppelpack für die erneute, aber auch letzte Führung der Uckermärkerinnen (3:4/10.).

Viel HCA-Power in 20 Minuten

Die Heimmannschaft zog das Tempo an und kam zu einem Drei-Tore-Vorsprung (7:4/13.), den der HCA durch Lupa, Julia Baumann und Petra-Sina Hahne zu egalisieren wusste (7:7/16.). Nur noch einmal glichen die Angermünderinnen durch Janine Duckert zum 8:8 aus (18.), dann ließen die Kräfte schon nach. Nach 24 Minuten waren die HCA-Damen dem TSC noch einmal dicht auf den Fersen (11:10). Die Auszeit der Gastgeberinnen zeigte Wirkung und so konnten sie bis zur Pause auf 16:10 davonziehen.

Für den zweiten Durchgang verlangten die HCA-Trainer Denny Reinicke und Dirk Cavalier noch einmal eine Leistungssteigerung, aber der zweite Abschnitt wurde einfach nur zum Alptraum. Nach 35 Minuten stand es 20:10. Der HCA blieb nach Köders 20:11 (36.) fast eine Viertelstunde lang ohne Torerfolg. Die Messen waren somit gesungen, auch wenn die Angermünderinnen in vergangenen Spielen immer mal wieder eine fulminante Aufholjagd starteten, so waren sie dieses Mal eher ausgebrannt, mussten auch immer mal wieder wegen Zwei-Minuten-Strafen in Unterzahl spielen. So kam es, dass am Ende ein 21-Tore-Unterschied auf der Anzeigentafel stand. "Dabei konnten wir noch froh sein, dass unsere Torfrau Uta Jähnke gut aufgelegt war, sonst wären die Gegentore in den Fünfziger-Bereich gegangen", so Reinicke.

Somit gehen die Angermünderinnen als Schlusslicht der Oberliga Ostsee-Spree mit zwei Punkten aus 14 Spielen in das neue Jahr. Diese zwei Zähler stammen vom 29. September aus dem 28:23-Heimsieg gegen den SV Grün-Weiß Schwerin, der damals noch als hoher Staffelfavorit gehandelt wurde.

Am 11. Januar geht es in die zweite Halbserie. Der HC Angermünde ist dann zu Gast bei den Füchsen Berlin Reinickendorf II. Das erste Heimspiel in 2020 hat der HCA am 19. Januar gegen den VfV Spandau.