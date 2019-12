Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Weihnachtsgeschenke in der Tourismusinformation? Ist da nicht nach der Haupturlaubssaison im Sommer eher Flaute? Kathrin Henck, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Oder-Region (TOR) in Eisenhüttenstadt, und ihre Mitarbeiterinnen in der Tourismusinformation, spüren davon nichts.

Während immer wieder die Tür zu den Räumen in der Lindenallee, direkt neben dem Friedrich-Wolf-Theater, aufgeht und Kunden eintreten, breitet die Geschäftsführerin aus, was man bei der Tourismusinformation alles bekommt – außer einer Zimmervermittlung. "Gutscheine verkaufen wir vor allem vor Weihnachten sehr gut", sagt Kathrin Henck. Ein Gutschein zum Beispiel für einen Stadtrundgang durch das Flächendenkmal in Eisenhüttenstadt, die Planstadt. Oder für eine der Veranstaltungen in Eisenhüttenstadt, zum Beispiel im Friedrich-Wolf-Theater, deren Tickets in der Tourismusinformation verkauft werden.

Iron Hut City als Magnet

Aber man kann sich Eisenhüttenstadt auch auf der Zunge zergehen lassen. Für Genießer gibt es kleine Schokoladentäfelchen mit markanten Gebäuden aus der Stadt und seinen Ortsteilen. Überhaupt Geschmack: Kathrin Henck kann auch hochprozentige Raritäten bieten, Schnäpse und Liköre aus dem Schlaubetal. Die Alkoholika sind insofern Raritäten, als es keinen Nachschub mehr gibt. Die Schlaubetal-Brennerei aus Rießen hat ihren Betrieb eingestellt, nachdem die Betreiber in Ruhestand gingen. Bei Kathrin Henck und ihren Mitarbeiterinnen kann man aber noch die ein oder andere Flasche, die besonders geformt sind, erstehen.

Für Lokalpatrioten – und nicht nur für die – gibt es Kühlschrankmagneten mit Ortstafeln, die gleichsam die Geschichte der Stadt nachzeichnen. Nicht nur Eisenhüttenstadt ist zu lesen und die beiden Ortsteile Schönfließ und Fürstenberg, sondern der einstige Stadtname Stalinstadt und – gleichsam die globalisierte Variante in Englisch: Iron Hut City. Die "Namensrechte" hat kein Geringerer als der US-Schauspieler Tom Hanks. Nach einem Besuch in Eisenhüttenstadt schwärmte er im US-Fernsehen von der Stahlstadt. Kathrin Henck war selbst überrascht, dass der Magnet mit Eisenhüttenstadt sich am besten verkauft.

Auch regionale Literatur wie zum Beispiel geschichtliche Bücher, herausgegeben von der Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder, passen gut unter den Gabentisch. Die Tourismusinformation verkauft auch Kalender mit regionalen Motiven. Dazu gehört zum Beispiel der Fotokalender des Eisenhüttenstädter Fotografen Bernd Geller.