Fürstenwalde (MOZ) "Mein Beruf als Weihnachtsmann ist wie der des Politikers", vergleicht Wolfgang Flieder von den Oderhähnen in seinem Eingangssketch. Nur, dass Politiker ab und zu das Ressort wechselten. "Ich selbst käme aber ja niemals auf die Idee, als Osterhase oder gar Pfingstochse zu gehen." – Allerhand Unbeschwertes, aber auch Abgründiges zum Thema Weihnachten zeigten die Oderhähne in ihrer Programm "Die Säcke sind zu" am Sonnabend in der Kulturfabrik.

Viele Anknüpfungspunkte bietet die Figur des Weißbärtigen den drei Kabarettisten. Marco Moewes weist als Azubi frech auf den Autoritätsverlust desselben hin. Madlen Wegner überzieht als Weihnachtsfrau und Arbeitsagentur-Mitarbeiterin die Forderung nach Gleichberechtigung im Weihnachtswesen – zu aller Erheiterung.

Das Programm ist köstlich gewürzt mit einer Spur Galgenhumor. "Ich habe einen Weihnachtsmann erschossen", heißt das von Marco Moewes charmant interpretierte Lied der Kabarettisten "Schwarze Grütze". Es erzählt, was passieren kann, wenn man Kindern zu heftig mit dem gestrengen Manne droht.