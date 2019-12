Kerstin Ewald

Fürstenwalde (MOZ) Unsere Kinder haben alle an den Weihnachtsmann in Himmelpfort geschrieben", erzählt Katrin Klemmt. Sie hört mit Sohn Jakob am Sonnabend Nachmittag den Adventsbläsern beim Fürstenwalder Weihnachtsmarkt zu. Ihre beiden älteren Töchter stehen auch an der Bühne – mit Regenschirm. Jessica und Emelie kommen gerne zum Weihnachtsmarkt, um Freunde zu treffen, wie sie meinen.

Das feuchte Wetter scheint der Familie nicht viel auszumachen. Sie warten auf Jakobs Auftritt, der gleich mit den anderen Kindern vom Hort Wirbelwind die Bühne erobern wird. "Mein Jüngster ist überzeugt, dass es den Weihnachtsmann gibt", verrät Mutter Klemmt. Die anderen Kinder hätten aus Sympathie auch Briefe an die Weihnachtspostfiliale geschrieben. Tatsächlich sei jede Antwort etwas anders. Es standen Sätze da wie: "Die Engel und Helfer sind im Weihnachtsstress, versuchen aber alle Wünsche zu erfüllen." Als der Weihnachtsmann alias "der Meise" alias Burkhard Bastian die Kinder vom Hort Wirbelwind ankündigt, füllt sich der Platz an der Bühne auf einmal. Alle haben Eltern, Großeltern und Geschwister mitgebracht.

Schwungvolles Programm

Auf der Bühne interpretiert der Nachwuchs den bekannten Weihnachtsbäckerei-Song von Rolf Zuckowski. "Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei", heißt es darin. Die Kinder singen und gestikulieren dazu.

"Der Weihnachtsmann hat ja kaputte Stiefel", sagt ein Mädchen unten an der Bühne zu seiner Mutter, als der Weißbärtige gerade die Geschenke an die Kinder vom Hort Wirbelwind verteilt. Tatsächlich scheint sich der gut Mann heute auf dem Markt die Hacken abgelaufen zu haben, denn eine Sohle löst vom Leder. "Ich geh mir erst einmal neue Schuhe kaufen", bekennt Burkhard Bastian fröhlich verschmitzt. Er mimt mit Pausen schon seit zehn Jahren den gütigen Gabenverteiler auf dem Fürstenwalder Markt: "Sie haben lange durchgehalten, jetzt sind die Stiefel fällig."

Das Bühnenprogramm ist abwechslungsreich: Es gibt Kinder-Comedy mit Wichtel Mario, es singt eine Nena-Cover-Band, es wird Stimmungsvolles gespielt. Am Abend – bis zum Ende des Marktes um 20 Uhr – schickt die Countryband Hunter unter anderem amerikanische Bluegrass-Klänge über den Domplatz.

Dort sind Händler wie Matthias Schellack sehr zufrieden. Der Alpacawollwaren-Direktvermarkter und Landwirt kommt schon viele Jahre aus dem Elbe-Elster-Kreis nach Fürstenwalde: "Weil es regnet sind zwar gerade weniger Leute unterwegs, aber am Freitag Abend war das Geschäft bombastisch." Wie Uta Hakendahl und ihrer Tochter Maria aus Fürstenwalde, die schon zum zweiten Mal über den Markt schlendern, gefällt Schellack die neue Ordnung der Stände.

Weniger los am Markt

Die Händler und Essensstandbetreiber am Marktplatz vor der Fürstengalerie leiden dagegen etwas unter dem neuen Konzept. Beim Fleischstand "Zum Ketschendorfer" prasselt am Nachmittag der Regen aufs Dach des Pavillons, wo eine Familie am Spieß gegrilltes Wildschwein speist. "Früher war hier auch viel mehr los, es gab sogar eine Bühne", bemerkt Marcel Honus vom Ketschendorfer kritisch. Der Nachbar vom "Knobi-Brot"-Stand habe immerhin ein wenig Musik organisiert. Auch Eik Pieke, der mit vom "Pommern-Grill" aus Lubmin seit 18 Jahren "sehr gerne nach Fürstenwalde" kommt, wie er betont, findet den Platz heute verwaist. Er wünscht sich zum nächsten Weihnachtsmarkt Bemühungen, auch den Marktplatz wieder mehr zu beleben.