Marion Dammaschke

Erkner (Freie Autorin) Stolze Eltern lieben es, Erinnerungsstücke aus den frühen Kindertagen ihrer Sprösslinge aufzubewahren. Das ging auch den Eltern von Gerhart Hauptmann so, die das Mützchen bewahrten, das ihr Baby 1862 zur Taufe trug. Sorgsam wurde die Kopfbedeckung aus feinster Spitze von Generation zu Generation weitergereicht. Immerhin schmückte sie einst das zarte Köpfchen des späteren Nobelpreisträgers. Dank einer Schenkung von Familienangehörigen aus Hamburg, gehört es jetzt dem Gerhart-Hauptmann-Museum.

Junge Generation interessiert

Über dieses Geschenk, das von Stephan Poppe überreicht wurde, freute sich natürlich Museumsleiter Stefan Rohlfs. Es handelt es sich wohl um das frühste Zeugnis aus Gerhart Hauptmanns Leben. Das Unikat wird zukünftig einen gebührenden Platz in den Ausstellungsräumen erhalten. Überhaupt, so Stefan Rohlfs, waren die zurückliegenden Monate für das Museum erfolgreich, wobei die Gerhart-Hauptmann-Tage im November erneut ein kultureller Höhepunkt im Leben der Stadt waren. Dabei gelingt es zunehmend besser, auch jüngere Generationen mit dem einst weltberühmten Literaten bekannt zu machen. Die szenische Lesung aus der Novelle "Fasching" von Schülern des Carl-Bechstein-Gymnasiums sei ein ermutigendes Zeichen, dass der zwischen dem Museum und dem Gymnasium unterschriftsreife Kooperationsvertrag mit Leben erfüllt wird. Und alle, die wissen wollen, was es mit diesem "Fasching" auf sich hat, können auf Band 1 der neuen illustrierten Taschenbuchausgabe mit Hauptmanns Werken zurückgreifen, die seit 2019 vom Museum herausgegeben wird.

Neben den bewährten Veranstaltungsreihen, wie "Der besondere Film" und die Montagsakademie, werden im neuen Jahr in der ehemaligen Villa Lassen wieder regelmäßig Konzerte und literarische Veranstaltungen stattfinden. Darunter finden sich abwechslungsreiche Programme, die speziell für Kinder und Schulklassen angeboten werden und für die auch wieder die Gartenbühne genutzt werden kann. Zudem wird es neue Benefiz-Veranstaltungen geben. Bereits in wenigen Wochen, am 19. Januar 2020, wird eine Kunstauktion stattfinden, deren Erlös dem Museum zugutekommen wird. Neben der Dauerausstellung werden traditionell auch Sonderausstellungen zu sehen sein.

Zwei plus drei gleich sechs

So werden zum Beispiel erstmalig Fotografien vom Grafiker, Designer und Layouter Hans-Joachim Petzak ausgestellt, der seit Jahrzehnten für das optische Erscheinungsbild des Museums sorgt. "Zwei plus drei gleich sechs. Konsumieren – Benutzen – Entsorgen" lautet der provokant klingende Titel seiner nachdenklich stimmenden Präsentation, die ab März im Veranstaltungsraum gezeigt wird. Und natürlich wird bereits das Programm für die 33. Gerhart-Hauptmann-Tage vorbereitet, zu der im November 2020 eine besondere Feier gehören wird.