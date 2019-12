Monika Rassek

Neuendorf (MOZ) Ein gelbes Schild mit aufgemaltem Honigkorb, fliegenden Bienen und dem Schriftzug "Honig aus eigener Imkerei" weist den Weg zum Hobbyimker Rainer Ockain in Neuendorf. Ihm ist es gelungen, im Jahr 2018 einen ganz besonderen Honig – der somit als Rarität bestens zum Verschenken geeignet ist – in der Region herzustellen: den Waldhonig. "Für diesen Honig braucht es Läuse", sagt der 47-Jährige mit einem Schmunzeln.

Darüber hinaus müssen noch weitere Faktoren aufeinandertreffen, damit das Ergebnis stimmt. "Das Wetter hat ebenfalls einen großen Einfluss. Es darf nicht zu trocken sein", so Ockain. Es sollte eine gewisse Feuchtigkeit gegeben sein, aber es dürfe nicht regnen: "Die Läuse stechen in die Blätter der Bäume und saugen die Flüssigkeit ab. Im Ergebnis scheiden sie eine klebrige Substanz aus." Diese sei in etwa so beschaffen, wie der Film, der sich auf Autos bildet, die unter blühenden Linden stehen.

"Genau diese Substanz nehmen die Bienen auf und verarbeiten sie zu Honig", vereinfacht der Hobbyimker das Prozedere. Das sei dann ein so genannter Blatthonig und für unsere Region sehr selten. "Der Honig zeichnet sich durch einen kräftig, aromatischen Geschmack aus", schwärmt Ockain.

Wer kräftigen Honig mag, könne jedoch auf Esskastanie mit einem auch sehr kräftigen Aroma und leicht herber Geschmacksrichtung oder Buchweizen mit einem kräftig herben Aroma ausweichen. Grundsätzlich sind die Honige aus diesem Jahr schwer zuzuordnen. "Die Obstblüte ist größtenteils erfroren, für Löwenzahn, Raps und Sonnenblumen war es zu trocken", so Rainer Ockain. Daher gebe es mehr Mix-Sorten wie die Frühjahrs- (Robinie und Obst) oder Sommermischung (Linde, Ahorn, Brombeere) sowie reinen Robinien- und Esskastanienhonig.

Honig aus Leidenschaft

Als Kind hat Rainer Ockain, dessen Beruf Notfallsanitäter ist, schon mal beim Honigmachen zugeschaut. Ende der 90er Jahre übernahm er mit seiner Cindy die Urlaubsvertretung für die Bienen seiner Mutter und des Stiefvaters. Der Funke sprang über: "Meine Frau hat den Honig geschleudert, ich habe ihn aus den Beuten entnommen. Und wir beide konnten uns das sehr gut als Hobby vorstellen", erzählt der Imker rückblickend. "Als wir dann das Haus in Neuendorf gekauft hatten, schafften wir zum Herbst 2005 einen Bienenwagen mit Bienen an." Es sei viel mehr als Tierhaltung und Honigproduktion: "Das Thema Bienen ist hochkomplex und daher sehr spannend."

Über die Stiftung August Bier Sauen sind die Sorten Frühjahrsblüte, Waldhonig, Robinie, Esskastanie, Lindenblüte und Buchweizen bei Cucina Verde Sauen oder im Alwine Restaurant Raßmannsdorf zu erwerben. Die Frühjahrs- und Sommermischung Robinie und Esskastanie gibt es auch bei der Bäckerei Wolfgang Michel, Bahnhostr. 7 in Beeskow. Infos: www.stiftung-august-bier.de/sauener-wald/produkte-aus-dem-­sauener-wald oder unter der Telefonnummer 033672 72759