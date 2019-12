MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Am Samstagabend ist der Polizei ein Mann gemeldet worden, der vor dem Eingang zu Kaufland in der Alten Langewahler Chaussee Passanten anpöbelte. Vor Ort trafen die Beamten auf einen betrunkenen 28-Jährigen mit offener Hose, der offenbar nicht mehr Herr seiner Sinne war. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 3,40 Promille. Zur Ausnüchterung wurde der Mann in Gewahrsam genommen.