Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Seit Sonntag gilt ein neuer Fahrplan. Die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft hat mitgeteilt, dass sie nur wenige Veränderungen und Optimierungen vorgenommen habe. Da diese Änderungen aber immerhin 37 Regionallinien betreffen und teilweise auch Auswirkungen auf Anschlussfahrten haben, lohnt sich für regelmäßige Busfahrgäste ein Blick in den neuen Fahrplan doch, die Bücher gibt es im Kundencenter für zwei Euro.

Kundenhinweise aufgegriffen

Wenn die UVG Veränderungen im Fahrplan vornimmt, hat das meist zwei Gründe. Der erste ist, wenn gespart werden muss und deshalb Fahrten oder Linien wegfallen. Das ist für 2020 nicht geplant. Der zweite Grund sind in der Regel Beschwerden von Fahrgästen über ungünstige Abfahrtzeiten, fehlende Fahrten oder nicht funktionierende Anschlüsse. Die Verkehrsgesellschaft spricht dann von "Kundenhinweisen". Diese Kritik ist meist ein Hinweis darauf, dass etwas nicht klappt. So haben sich die regelmäßigen Berufspendler zwischen Schwedt und Prenzlau beschwert, dass sie morgens zu früh oder zu spät zur Arbeit kommen, weil der im September eingeführte PlusBus auf der Linie 403 für sie zu Verschlechterungen führte.

Seit der Bus mit dem Qualitätsstandard "Plusbus" fährt, muss er verlässlich zwischen 6 und 21 Uhr mindestens jede Stunde, immer im gleichen Takt und auf gleicher Route fahren sowie kurze Umsteigezeiten zur Bahn haben. Diese Regelmäßigkeit soll Fahrgästen signalisieren, dass sie sich auf den Bus verlassen können, ohne großes Studium des Kleingedruckten. Die Berufspendler vom Kreis, der 900 Mitarbeiter beschäftigt, kamen bei der einheitlichen Abfahrt- und Fahrzeit nun aber lange zu früh oder knapp zu spät zur Arbeit.

Jetzt hat die UVG das Manko behoben und eine zusätzliche frühe Fahrt wieder eingeführt, die zwischen Schwedt, Gramzow und Prenzlau als Schnelläufer fährt, ohne alle kleinen Orte der Linie zu bedienen. Auch die Linien Angermünde–Gramzow, (450), Angermünde–Greiffenberg (460), Schwedt–Angermünde (468), Schwedt–Gartz (469 und Schwedt –Casekow (472) wurden an den PlusBus und an den Uckermark-­Shuttle am Wochenende angepasst.

Verändert wurde auch, dass Busse zum Feierabend von der Wolletzklinik nach Angermünde täglich fahren, dass der Bus von Schwedt nach Gartz nach Schulschluss künftig schon von der Talsandschule startet und dass zusätzliche Rufbusse Dienstag und Donnerstag von Schönow nach Pinnow fahren. Um die hatte das Amt Oder-Welse gebeten, damit Schönower mit dem Bus zu den Sprechzeiten des Amtes nach Pinnow gelangen.

Die Busse müssen 60 Minuten vor Start zwischen 8 und 18 Uhr per Anruf angemeldet werden. Andere Rufbusse wurden gestrichen, weil sie nicht angefordert wurden, das betrifft die Linien 457, 467, 474, 501, 510, 514, 518.

Im Internet sind die Fahrpläne unter www.wirbewegensie.de abrufbar.