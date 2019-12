MOZ

Neurüdnitz (MOZ) Wenn das Nagetier so weiter macht, dann ist der Neurüdnitzer Ortsteil Spitz in der Gemeinde Oderaue bald ohne Telefonanschlüsse: Denn von dem Leitungsmasten ist nicht mehr viel übrig. Wie Bürgermeister Michael Rubin am Sonnabend mitteilte, sehe er die Standsicherheit gefährdet. Am Freitag hatte Ortsvorsteherin Doris Wegner bereits die Amtsverwaltung über den drohenden Schaden in Kenntnis gesetzt. Zuständig ist jedoch die Telekom, hieß es vom Amtsdirektor Karsten Birkholz auf Nachfrage. In Höhe der Milchviehanlage hatten Biber bereits zurückliegend die Brücke unterhöhlt. Jetzt trennen den Masten, der die Telefonleitung trägt, nur noch rund sechs Zentimeter vom Umkippen. "Im schlimmsten Fall haben die Bewohner dann über Weihnachten und den Jahreswechsel kein Telefon", befürchtet Rubin.

Und resümiert, dass allein in den vergangenen fünf Jahren durch Biberschäden seiner Gemeinde rund 200.000 Euro Schaden entstanden sind. Und weil die Gemeinde mit ihrer Klage gescheitert ist, bleibt sie auf den Kosten, die die Nager – zum Beispiel durch unterhöhlen von Straßen – verursachen, sitzen.