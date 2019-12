Gabriele Rataj

Hönow (MOZ) Wie in einem riesigen Bienenstock ist es am Sonnabend in der neu eröffneten Gebrüder-Grimm-Grundschule im Hoppegartener Ortsteil Hönow zugegangen. Das erste Mal öffnete der neu erbaute Schul-, Hort-, Sport-Komplex mit Ortsteilzentrum seine Pforten. Die Schüler mit Eltern, Großeltern und Geschwistern, aber auch andere neugierige Besucher ließen sich nicht lange bitten.

Wie Oma und Opa von Drittklässler Tom stand mancher im geräumigen Foyer noch ein wenig orientierungslos herum, bevor die Geh- und Sehrichtung klar wurde. Wie viele wollten sie ja die neue Schule erst einmal kennen lernen, erklärten die Großeltern – und die Halle, in der Toms Oma demnächst mit der Sportgruppe einziehen werde.

Dann rückte auch Tom mit den Eltern an und befand auf Nachfrage: "Der Hort ist super, alles neu, und der Spielplatz ..." Im Einzelnen ließ sich das später beim Rundgang durch die Etagen, der Stippvisite in der Sporthalle, beim Blick auf bolzende, kletternde und spielende Kinder auf dem frisch mit Bäumen bepflanzten Außenterrain nachvollziehen.

Doch in der Mensa – für diesen Anlass in eine Aula mit Bühne verwandelt – erwartete erst einmal der Begrüßungsakt die Gäste. "Einfach klasse, ... dass die neue Schule steht und wir alle glücklich sind", sangen die Grundschüler mit Klassen- und Musiklehrerin Annett Gollee, die nach den ersten beiden Unterrichtstagen vom neuen Musikkabinett schon mal schwärmte.

Es sei ein langer Weg bis zu diesem Moment gewesen, erinnerte der scheidende Bürgermeister Karsten Knobbe (Linke) an Stationen: 2013 erste Planungen zur Ertüchtigung des alten Standortes, 2014 das Umschwenken auf das Gelände an der Schulstraße, der Vertragsabschluss mit dem Generalübernehmer (GÜ, laut Knobbe erstmals im Landkreis), 2018 Grundsteinlegung und am 5. Dezember Fertigstellung des gesamten Objektes mit Außenanlagen und Ortsteilzentrum (OTZ).

Kostenpunkt: 22 716 519 Euro. Herunter gerechnet seien das 2200 Euro je Quadratmeter, inklusive Ausstattung, lobte Knobbe angesichts heutiger Baupreise "die tolle Leistung von Implenia" aus Thüringen (GÜ). Diese Entscheidung sei die Richtige gewesen, ebenso wie jene für die 100-prozentige Kreditaufnahme, befand er und dankte den beiden beteiligten Gemeindevertretungen für die grundlegenden Vo­raussetzungen.

Lob für die Lernbedingungen

Thomas Scherler (CDU) war als Gemeindevertreter und Fachausschussvorsitzender in beiden beteiligt. Für sein Wendemanöver auf viertelster Strecke bedurfte es eines 21-jährigen sachkundigen Einwohners, erzählte er, der bei einem Ortstermin gefragt habe: "Sollte die Schule nicht mal an anderer Stelle sein?"

Da steht sie nun mit über 9000 Quadratmetern Nutzfläche, mit 20 modernen Klassenräumen, vier Fachkabinetten, zwei externen Bildungsräumen, einer Zwei-Felder-Halle, in der zur Eröffnung KSC-Rhönradsportler aus Strausberg und Hönower Schützenvereinsfreunde ihr Können zeigten bzw.über Bogen- und Laserschießen informierten.

"Tolle Lernbedingungen", resümierte Schulleiterin Elke Heitmann für die Lehrer und 476 Schüler. Hortleiterin Jana Schröder ergänzte: "Ich habe ein tolles Feedback vom Team." Und immer wieder tönt es: Einfach ein Traum!