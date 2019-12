Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Ice, Ice, Baby! Die Eisdisco auf dem Brandenburger Weihnachtsmarkt sorgte am Freitagabend für eine volle Eisfläche. Wo sonst nur das Knirschen der Kufen auf dem Eis zu hören ist, bestimmte laute Musik aus Boxen die Szenerie. Dabei wagten die einen die ersten vorsichtigen Schritte auf dem glatten Untergrund, während andere gekonnt ihre Runden drehten. Lachen, Drehungen machen, sich gegenseitig anschieben und Händchen halten, waren angesagt. Wer nicht auf´s Eis wollte, plauschte derweil an der Bande einfach nur mit Freunden. Moderator, DJ und Entertainer Marco Lessentin heizte dazu den Eisläufern mit aktuellen Hits immer richtig ein. Zwischendurch brachte er die Kufen-Cracks mit den besten Christmas- Songs in weihnachtliche Vorfreude. Wer den Spaß auf dem Eis verpasst hat: Am Freitag und Samstag, 20. und 21. Dezember, kann sich zu Party- und Weihnachtsmusik noch einmal so richtig auf der Eisbahn ausgetobt werden. Start ist jeweils um 18 Uhr. (geh)