Premiere: Erstmals trat Isabelle Bahro in Waldsieversdorf als Weihnachtsengel auf. © Foto: Thomas Berger

Mal fröhlich-frech, mal besinnlich: Die Steppkes vom Kinderstübchen erfreuten auf der Bühne in Waldsieversdorf. © Foto: Thomas Berger

Gabriele Rataj

Strausberg/Waldsieversdorf (MOZ und Thomas Berger) Nein, siebenerlei unterschiedliche Stollensorten, die man laut einer Bürgerin an Maurice Lindemanns Mikrofon früher in Thüringen bis Neujahr gekostet haben sollte, waren es wohl nicht. Doch geschmeckt haben auch die fünf oder sechs vom Strausberger Bäckermeister Heiko Nemela, dem Keller-Bäcker, wie er wegen der Treppen zu seinem Geschäft genannt wird. Schon deswegen waren trotz strömenden Regens am Sonnabend vorrangig ältere Strausberger auf den Markt gekommen.

Wer sich zu dieser Zeit in die Marienkirche flüchtete, hatte die besten Karten. Vom Turmeingang über die beiden Seitenschiffe, den Chorraum und Nebenräume gab es für Besucher nicht nur viele sehenswerte Handarbeiten zu erwerben, sondern für gespendete Artikel auch etwas Gutes zu tun. "Unser Projekt in diesem Jahr bezieht sich auf Nepal", erklärte Friedrun Krause von der evangelischen Kirchengemeinde. Jeder Euro des Adventsmarktes, der in die Spendenkassen gegeben wurde, zählt für den Aufbau und die Ausstattung einer Schule im 2015 vom Erdbeben erschütterten Teil.

Geschenke erwerben ließ sich auch an den Weihnachtsmarktbuden am Markt, wo nicht nur das Schaubacken der Mönche aus Salzwedel ein Besuchermagnet war. Bei Dietbert Bätz aus Thüringen blitzten kunstvoll gestaltete Kugeln und Christbaumspitzen um die Wette, zwitscherten seine mundgeblasenen Vögel, bemalt von seiner Frau, von künstlichen Zweigen.

Während es die Damenwelt eher hier hielt und Kinder im Rathaus basteln konnten, lockten andere die kulinarischen Versuchungen auf der Großen Straße.

"Wir lassen uns vom Wetter nicht die Laune verderben", lautete auch in Waldsieversdorf am WaldKautz die Devise. "Vielleicht hört es ja noch auf", war Vizebürgermeister Günter Schachler hoffnungsvoll.

Seit 14 Jahren mit Besonderheit

Die Bitte auf Besserung sollte nicht unerhört bleiben: Als später die Mädchen und Jungen aus der Kita Kinderstübchen ihr kleines Programm aufführten, war es wenigstens vorübergehend trocken von oben und der Platz sehr gut mit Beifall spendenden Zuhörern gefüllt. Die bekamen von den Steppkes das Gedicht von den drei Spatzen ebenso geboten wie das altbekannte Lied "In der Weihnachtsbäckerei" oder auch die Ballade von den Geschenkewünschen an den Mann im roten Mantel: "Und ist kein Baby drin, dann kann es auch ein kleines Hängebauchschwein sein ..."

Bereits seit 14 Jahren hat die Gemeinde als Besonderheit eine Weihnachtsfrau. Diesmal allerdings hatte Annerose Mann noch Ergänzung, denn Isabelle Bahro, sonst am Stand des Teams vom lokalen Café Tilia mit Kuchen, Waffeln und Crepes zu finden, schlüpfte ins Engelskostüm, zu Beginn auch noch mit ihrem Söhnchen als Wichtel dazu. Der Müncheberger Posaunenchor war als Ersatz für die umzugsbedingt verhinderten Buckow-Waldsieversdorfer Bläser eingesprungen, die Jäger fanden bei Wildbraten und Soljanka guten Absatz, der Hasenholzer Egbert Müller mit seinen Damwild-Produkten. Im Gebäude hatten Karin und Hans Gergs ihre Handarbeiten wie Kissen und Decken an einem Stand ausgebreitet.