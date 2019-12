Franziska Schober

Brandenburg an der Havel Den Weihnachtsbaum bei leisem Schneefall selbst schlagen – dieses romantische Bild verbinden wohl viele mit dem Weihnachtsbaumkauf. Gelegenheit dazu boten zum zweiten Mal in Folge am Samstag die Nadelbaum-Plantagen des Brandenburger Stadtwaldes – wenn auch ohne Schneefall.

Besucher hatten die Qual der Wahl zwischen Blautannen und Fichten von ein bis drei Metern Höhe. "Viele Besucher bringen ihre eigenen Geräte mit. Wir haben aber auch gute Sägen zum Leihen hier und falls doch mal jemand Hilfe braucht oder der Stamm sehr dick ist, unterstützen unsere Forstwirte mit der Kettensäge", erläutert Stadtförster Thomas Meier.

Dass der Baumbestand durch die Entnahme der Weihnachtsbäume leiden muss, muss jedoch niemand fürchten: Forstwirte pflanzen auf der Fohrder Plantage Bäume im Alter von ein bis zwei Jahren aus. Nach mindestens weiteren fünf Jahren Wachstum können sie dann ihren Weg ins heimische Wohnzimmer antreten. Ältere Exemplare, die eine Höhe von drei Metern übersteigen und älter als zehn Jahre sind, haben meist keine Interessenten mehr und werden für den jährlichen Brandenburger Weihnachtsmarkt verwendet.

Den Weihnachtsbaum selbst sägen – das hat auch bei Familie Sondermann Tradition: Sie bringen am Samstagnachmittag die eigene Holzsäge von zu Hause mit in den Wald und entscheiden sich für eine gut zwei Meter hohe Blaufichte, die ein paar Tage vor Heiligabend im heimischen Wohnzimmer aufgestellt wird, sodass der 24. Dezember selbst dann ganz ruhig und besinnlich beginnen kann.

Trotz des regenreichen Tages ist Stadtförster Thomas Meier überaus zufrieden mit der Besucherzahl und verkündete einen fortlaufenden vor-Ort Baumverkauf ab sofort in jedem Jahr.

Übrigens: wer es nicht zum selber Sägen geschafft hat, kann noch in dieser Woche einen städtischen Baum direkt am Forsthaus im Eichendorfweg am Feuerwachturm auf dem Görden erwerben.