Tilman Trebs

Schildow/Oranienburg (MOZ) Diebe, die es auf Autos abgesehen haben, haben am Wochenende und in der Nacht zum Montag ihr Unwesen in Schildow und Oranienburg getrieben.

In der Krummen Straße in Schildow verschwand in der Nacht zu Montag ein schwarzer Peugeot 308 Kombi. Der Besitzer stellte den Diebstahl am Morgen fest. Das acht Jahre alte Fahrzeug mit den amtlichen Kennnzeichen B-AE 4675 wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

In der Hans-Grade-Straße im Oranienburger Gewerbepark Süd wurden zudem zwei Transporter vom Typ Mercedes Sprinter aufgebrochen. Aus einem der Fahrzeuge wurde das Multimedia-System gestohlen. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.