Tilman Trebs

Schildow (MOZ) Ein 17 Jahre alter Motorradfahrer und seine 16-jährige Beifahrerin sind am Sonntag bei einem Unfall in Schildow verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte war eine 36-jährige Fordfahrerin gegen 17 Uhr an der Ecke Charlottenstraße/Mühlenbecker Chaussee abgebogen. Der Motorradfahrer soll sich mit zu hoher Geschwindigkeit genähert haben und mit dem Ford danach zusammengestoßen sein. Der Jugendliche brach sich das Bein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt und ebenfalls in der Klinik behandelt, teilte die Polizei am Montag mit.