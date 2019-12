Udo Plate

Altlandsberg (MOZ) Es waren für die Handballerinnen des MTV Altlandsberg schon 60 anstrengende Minuten. Und wie im Vorfeld bereits befürchtet, endete die Begegnung des 13. Spieltages gegen den Drittliga-Absteiger Grün-Weiß Schwerin vor heimischer Kulisse in der Erlengrundhalle eben nicht mit einem erhofften Punktgewinn oder gar einem Heimerfolg. Vielmehr mussten die Akteurinnen des umtriebigen MTV-Übungsleiters Ferenc Remes mit der 24:34-Pleite eine Lehrstunde quittieren.

15 Minuten Paroli geboten

Dabei sah es in der Anfangsphase noch keineswegs nach einer weiteren Heimschlappe der MTV-Damen aus. Zwar gerieten die Gastgeberinnen umgehend mit 0:2 in Rückstand. Doch mit Treffern von Viktoria Varkonyi (2), Julia Kerber und Sylvia Kalina blieb die Heimtruppe mit den favorisierten Mecklenburg-Vorpommerinnen auf Augenhöhe (2:2, 4:4). Doch nach gut einer Viertelstunde verschoben sich die Kraftverhältnisse zu Gunsten der Gäste, die bis zur Pausen-Sirene sämtliche Altlandsberger Hoffnungen auf eine Überraschung platzen ließen. Mit einem energischen Zwischenspurt warfen die Grün-Weißen durch Tore von Kim Dehling, Eleni Evangelidou, Vivien Erdmann sowie Hannah Jantzen die Remes-Sieben uneinholbar mit 9:18 in Rückstand.

Im zweiten Durchgang ließen sich die erfahrenen Gäste nicht mehr die Butter vom Brot nehmen, sondern spulten routiniert ihr Pensum herunter. Zwar steckte das junge Gastgeberteam nicht auf, wehrte sich nach Kräften, aber die reichten eben nicht aus, um der Partie nochmals eine Wende geben zu können.