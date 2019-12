Eckhard Handke

Neuruppin (Freier Autor) Der Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt in Neuruppin entpuppte sich auch in diesem Jahr wieder als Besuchermagnet. Der Veranstalter, der Verein Neuruppiner Bilderbogen, hatte sich viel Mühe gegeben, den Marktbesuch für jede Generation attraktiv zu machen. So kam es, dass selbst am verregneten Sonnabend bis in die Abendstunden hinein ein dichtes Gedränge herrschte.

Der Weihnachtsmann alias Eberhard Greulich hatte aber für jedes Wetter vorgesorgt: Er hatte sich eine beheizbare Weste gekauft, um beim Empfang der kleinen und großen Kinder und bei den vielen Fototerminen nicht zu frieren. Der Bärtige mit dem roten Mantel, der auf einem Sofa aus Ur-Urgroßmutters Zeiten die Knirpse begrüßte, staunte nicht schlecht, als diese ihm zum Teil auch ganz neue Weihnachtsgedichte vortrugen.

Bilderstrecke Neuer Weihnachtsmarkt in Neuruppin 2019 Bilderstrecke öffnen

An den Ständen gab es Geschenkartikel wie Holzspielzeug, Wärmendes aus Wolle, Weihnachtbaumschmuck, Handwerkskunst, Modeschmuck und Köstliches aus dem Räucherofen. Viel Spaß bereitete den Kindern das Dekorieren der großen Lebkuchen für das Hexenhaus. Sie hatten das Glück, dass sie sich vom Wetter gar nicht stören lassen mussten, denn das Haus samt Deko-Tisch war überdacht. Die Gehilfen der Hexe hatten ganz schön zu tun, um die vielen ideenreich gestalteten Lebkuchen am Pfefferkuchenhaus zu platzieren. Wer Lust hatte, konnte eine Verschnaufpause einlegen, sich einen Märchenfilm auf der Leinwand anschauen oder sich Märchen vorlesen lassen.