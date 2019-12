Holger Rudolph

Karwe Einer der größten Weihnachtsmärkte Ost­prignitz-Ruppins fand am Sonnabend in Karwe statt. 2 000 Besucher wollten dieses Ereignis nicht verpassen. Am Eingang lobten viele Gäste den geschmückten Weihnachtsbaum. Die Bastelkinder des ortsansässigen Hauses der Generationen hatten beim Behängen geholfen. Auf dem Gutshof und in der Scheune duftete es nach frischem Braten, Kakao und Sauerkraut. Ein Lagerfeuer in der Mitte des Hofes verströmte wohlige Wärme.

Es war die 26. Auflage des beliebten Marktes, der von der Familie von dem Knesebeck und Heidemarie Petruschke veranstaltet wurde. Mehrere ortsansässige Vereine halfen bei der Organisation. Der Frauenbund Karwe verkaufte selbst gebackenen Kuchen, der viele Abnehmer fand.

Trubel in der Scheune

In der Scheune und im Pferdestall boten 30 Händler ihre Waren an, wobei im Stall die Künstler ausstellten und verkauften. Hausherr Krafft von dem Knesebeck war mit der Resonanz zufrieden. 2 000 Besucher seien für den nur einen Tag dauernden Markt ein sehr gutes Ergebnis. Am Abend zuvor hatte er 30 Kilogramm Sauerkraut nach seinem Spezialrezept zubereitet, das er nicht so ganz verraten mochte. Sagen könne er aber, dass unter anderem große Mengen Waldpilze und Sonnenblumenkerne das Kraut zur Gaumenfreude werden ließen. Es wurde zu den Wildschwein-Burgern gereicht, die in der Scheune reißenden Absatz fanden. Drei Schweine aus dem Knesebeckschen Forst waren für den besonderen Anlass kurz vor dem Fest erlegt worden.

Etliche Besucher hätten ihm gesagt, dass seit Jahren mit dem Karwer Markt für sie die Weihnachtszeit so richtig beginne, freute sich von dem Knesebeck. Dazu trug auch diesmal wieder die Veranstaltung in der voll besetzten Kirche vor dem Beginn des eigentlichen Marktes bei. Es ist schon Tradition, dass der Schauspieler Alexander Bandilla und die Pianistin Juliane Felsch-Grunow das Publikum mit weihnachtlichen Geschichten und Musikstücken auf den Markt einstimmen. Auch die Kreismusikschule trug später vor der Scheune mit einer Bläsergruppe zum Gelingen bei. Für Kinder gab es eine vom Neuruppiner Mehrgenerationenhaus "Krümelkiste" organisierte Bastelstraße. Der Weihnachtsmann ließ sich am frühen Abend blicken.

Von Wittstock nach Karwe

Ein junges Paar aus Wittstock kommt schon seit Jahren zum Markt nach Karwe und möchte sich die Vorweihnachtszeit nicht mehr ohne dessen Besuch vorstellen. Sie findet fast jedes Mal neues Schmuckwerk für den Weihnachtsbaum, er mag vor allem den deftigen Wildschweinbraten. Horst Rohde aus Seehof ging es nicht nur um die Marktstände. Er freute sich, dass er auch diesmal wieder frühere Bekannte getroffen hatte.

Recht groß war die Nachfrage am Stand des Neuruppiner Vereins "Lebensräume". Evelyne Fülbier und Mareen Stark verkauften Schwibbögen, Honig, Tee und Gewürze. Auch bei Cornelia und Herbert Roggenthin aus Fehrbellin herrschte Betrieb. Sie boten selbst gemachte und umgearbeitete Kinderbekleidung an.

Für Krafft von dem Knesebeck und seine Familie neigt sich mit dem Markt ein ungewöhnlich veranstaltungsreiches Jahr seinem Ende entgegen. Tausende Besucher hatten sich die große Fontane-Ausstellung im Rahmen von "fontane.200" angesehen. 2020 wird es ruhiger. Doch Knesebeck freut sich schon jetzt auf den mittlerweile traditionellen Waldgottesdienst am ersten Juli-Wochenende.