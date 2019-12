BRAWO

Brandenburg Zu Weihnachtswichteln sind dieser Tage auch die Mitarbeiter und Patienten der Vitalis Brandenburg GmbH in der Kirchhofstraße geworden. Nach einer Idee der Physiotherapeuten bastelten die derzeit 25 Kinder im Alter zwischen einem und 19 Jahren des SOS Kinderdorfes wie auch schon im vergangenen Jahr Anhänger mit ihrem Namen und einem Weihnachtswunsch versehen, die an einen extra dafür gebastelten Baum in die Praxisräume in der Kirchhofstraße gehängt wurden. Dort wiederum mussten sie nicht lange auf ihre Wunscherfüller – Patienten und Mitarbeiter – warten. Bis zum 10. Dezember waren alle Wünsche hübsch verpackt in der Physiotherapie abgegeben. In der vergangenen Woche nun wurden alle Geschenke und zusätzlich eine Spendensumme von 180 Euro an Matthias Fischer-Kallenberg, den Leiter des SOS Kinderdorfes übergeben. "Und am Heiligabend werden sie hoffentlich in jeder Kinderdorf Familie für leuchtende Kinderaugen sorgen", so Anja Pahl, die sich im Namen aller Physiotherapeuten ganz herzlich bei den Patienten für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken möchte.