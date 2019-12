Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sieht sich nun ein 19-Jähriger einem Strafverfahren gegenüber. Der junge Mann fuhr am späten Samstagabend die Aradoallee in Rathenow entlang. Wie es im Polizeibericht heißt, habe er "infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug" verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Vier Mitfahrer erlebten diesen Unfall - mit leichten Verletzungen mussten alle fünf Insassen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ambulanter Behandlung wurden sie wieder entlassen. Der Fahrzeugführer sei ohne gültige Fahrerlaubnis mit dem Wagen gefahren.