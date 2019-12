Erhard Herrmann

Brandenburg an der Havel Nach fünf Monaten intensiver Textarbeit und Proben war es am vergangenen Freitag soweit: "Nacht Nummer 1002", ein Stück der Jugendkulturfabrik (JuKuFa) nach Texten von Bertolt Brecht und dem syrischen Dramatiker Wannous feierte im Haus der Offiziere Premiere. Schon der Einstieg weckte dabei die Neugier der Besucher: "Meine Damen und Herren, meine Patienten und ich begrüßen Sie und heißen Sie in unserer Irrenheilanstalt herzlich willkommen."

Denn genau hier, ist der Dreh- und Angelpunkt des Stücks: Isoliert in einer Psychiatrie und unter dem Druck eines autoritären Arztes durchleben die Patienten irre Wahnvorstellungen. Ihre Geschichten handeln von Krieg, Unfreiheit, Einsamkeit oder der Unmöglichkeit, offen und gesellschaftlich akzeptiert, die eigene Identität zu leben. Dabei stellt das politische Theaterstück aber auch die Frage nach dem Wesen der Macht. Wie prägt sie die unterschiedlichen Kulturen, Religionen und letztendlich Identitäten?"

Mudar Ramadan nahm die aktuelle Flüchtlingssituation, welche die Gesellschaft mit Themen wie kulturelle Andersartigkeit, Integration, Umgang mit Fremdheit, politische und gesellschaftliche Reaktionen in großer Dringlichkeit konfrontiert, als Anlass für das Stück, mit dem der syrische Regisseur und Schauspieler hofft gleichzeitig hofft, Grenzen überwinden zu können.

Als Mitwirkende für das Projekt konnten gleich eine ganze Reihe junger Menschen gewonnen werden: Karin Warnken als die Stimme aus dem Off. Dazu erzählten Franka (Franka Märtens), Ron (Ron Peterlein), Marcela (Marcela Dias) Tracy (Tracy Neuman) und Mohammad (Mohammad al Masri) ihre ganz persönlichen Geschichten. Das Lichtspiel der Scheinwerfer sorgte dabei für eine Atmosphäre, die tatsächlich etwas Fremdes und Unheimliches in sich birgt. Ansonsten blieb die Bühne bis auf wenige Utensilien jedoch leer, sodass der Blick des Zuschauers genau dort haften bleibt, wo er es soll: Auf der künstlerischen Darstellung des Ensembles, das immer wieder den Zuschauerraum als Bühne mit einbezieht.

Die Umsetzung des Projektes der JuKuFA erfolgt indes durch Szenen, Tanz, Klänge, Musik und Gesang. Gesprochen und gesungen wird Deutsch, Englisch und Arabisch. Die klare Botschaft des Regisseurs und Ensemble: Jeder soll offen und gesellschaftlich akzeptiert die eigene Identität leben können.