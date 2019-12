OGA

Birkenwerder (MOZ) Eine 87-jährige Frau ist am Montagvormittag in einem Lebensmittelmarkt in Birkenwerder bestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei hatte sich die Seniorin von 11 bis 11.15 Uhr in dem Geschäft aufgehalten. Während ihres Einkaufes sei ihr die Geldbörse aus der Gesäßtasche gestohlen worden. Im Portemonnaie befanden sich Personaldokumente und Bargeld. Der Sachschaden wurde mit rund 200 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.