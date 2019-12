MOZ

Kreuzbruch Manja aus Kreuzbruch bei Liebenwalde ist unsere heutige "Schöne Brandenburgerin". Sie ist 38 Jahre alt und von Beruf Erzieherin. Die Mutter "einer wundervollen Tochter" war längere Zeit alleinerziehend, steht aber "mit beiden Beinen fest im Leben". Ihre Leidenschaft gehört dem Nähen sowie der Verbundenheit zur Natur. Sie liebt ihr Leben und das gemeinsame Beisammensein mit ihren Freunden sowie "die offene und ehrliche Art der Menschen, die sie umgeben". Einen besonderen Bezug hat sie zu Tieren und teilt diese Liebe mit ihrem jetzigen Partner.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2020 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!