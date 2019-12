Simone Weber

Havelland "So groß wie noch nie" ist der beschlossene Kreishaushalt für das kommende Jahr 2020. Im Ergebnishaushalt weise er ein Volumen von mehr als 392 Millionen Euro auf, so die Erste Beigeordnete Elke Nermerich. Sie stellte das Zahlenwerk bei der letzten Kreistagssitzung dieses Jahres vor.

Trotz letztendlichem Konsens bei den Abgeordneten waren die Fraktionen vorerst nicht gänzlich zufrieden mit den Haushaltsentwurf, den die Kreisverwaltung vorlegte. Fünf Änderungsanträge wurden von den verschiedenen Fraktionen des havelländischen Kreistages eingebracht. Bereits im Sommer wurde Kritik an der geplanten Streichung eines gesamten Kreisförderprogramms laut. Die Förderung der offenen Jugendarbeit sollte eingestellt werden. Kreistagsmitglieder verschiedener Fraktionen machten sich öffentlich dazu Luft und kündigten Einbringen in den Kreistag an. "Das Förderprogramm zur offenen Jugendarbeit muss bis 2022 fortgeführt werden – inklusive Tarifanpassung. Dies betrifft zehn Stellen für die Kommunen, die der Landkreis 2019 zusätzlich förderte", forderte CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Koch in der Begründung zum gemeinsamen Antrag aller Fraktionen, außer AfD. Die Mitglieder der Fraktion beklagte jedoch, nicht mit einbezogen worden zu sein.

Der Antrag sieht eine Fortführung der Förderung der offenen Jugendarbeit in Höhe von 243.600 Euro vor. Wäre das Programm mit Ende 2019 gestrichen worden, wären auch Stellen in Rathenow betroffen. Auch wehrte sich ein Änderungsantrag gegen eine Kürzung des Vereinsförderprogramm von derzeit eine Million Euro um 200.000 Euro. Das Vereinsförderprogramm stärkt das Ehrenamt im ländlichen Raum. SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Schneider machte sich noch einmal für die Fortführung des 2019 mit einer Million Euro eingeführten kreiseigenen Förderprogramms für die Freiwilligen Feuerwehren mit zumindest 600.000 Euro für 2020 stark.

Mit drei Enthaltungen wurden diese Änderung bezüglich der offenen Jugendarbeit, der Vereinsförderung und Förderung der Freiwilligen Feuerwehren vom Kreistag mehrheitlich beschlossen. Der Antrag von Linke/Grüne zur Fortführung der Förderung der freien Träger der Schuldnerberatung wurde abgelehnt. Mit Nein-Stimmen aus Reihen der AfD und einigen Enthaltungen der FDP, die zu viele kostenintensive "Sonderwünsche" der anderen Fraktionen sah, wurde der Haushalt, mit dem genannten Änderungen, mehrheitlich beschlossen.

"Den größten Teil der Ausgaben liegen weiterhin im Bereich Soziales, mit der Grundsicherung nach SGB II/XII. So steigen die Ausgaben nach SGB II um 1,8 Millionen Euro, die für Kinder- und Jugendhilfe um 13,1 Millionen Euro", führte Nermerich aus. Knapp 4,7 Millionen Euro investiert der Landkreis, bei steigenden Kinderzahlen, in die Schulen und Kinderbetreuung. Für geplante Investitionen wie den weiteren Ausbau des Feuerwehrtechnischen Zentrums in Friesack, in den Erweiterungsbau der Förderschule Spektrum in Rathenow, den Radweg Tremmen – Zachow, den Zuschuss zum Neubau der vierzügigen Gesamtschule in Brieselang, in den Bahncampus Wustermark oder den nötigen Breitbandausbau sind laut Haushaltsplan keine Kassen- oder Investitionskredite nötig.

Bei den freiwilligen Ausgaben stellt der Kreis für die Fortführung der bisherigen eigenen Förderprogramme folgende Summen zur Verfügung: 300.000 Euro für den "Goldenen Plan" zur Sportförderung, 130.000 Euro im Schulinvestitionsprogramm und eine Million Euro für das Vereinsförderungsprogramm.

Die Steigerung des Haushaltes begründet die Erste Beigeordnete folgend: "Bund und Länder rechnen bis 2023 mit einem weiteren, wenn auch nicht mehr so stark steigendem, Wachstum des Steueraufkommens." Die Kreisumlage, die die Kommunen an den Landkreis zahlen, beträgt 42 Prozent. Dagegen haben Kommunen Einwendungen vorgebracht, die von der Verwaltung und per Beschluss vom Kreistag abgelehnt wurden.