Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Leitstelle der Verkehrsbetriebe meldete am Montagmorgen einen Fahrgast, der mit einem verdächtigen Gegenstand, dem Anschein nach einem Schwert, in der Straßenbahn saß.

An der Haltestelle vor der Polizeiinspektion endete die Fahrt für den Bürger, da die Polizeibeamten ihn dort in Empfang nahmen. Das ominöse Schwert stellte sich dabei als Eigenbau aus einem anderthalb Meter langen Stahlrohr heraus, auf das ein Brotmesser gesteckt war. Nachdem der 34-Jährige aufgrund seines zweifelhaften Zustandes einem Arzt vorgestellt wurde, erfolgte die Einweisung in eine Fachklinik. Das "Schwert" wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.