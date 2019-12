Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Wegen der Sprengung einer 250-Kilo-Bombe wird am Donnerstag ab 13 Uhr das Gewerbegebiet Nord in Oranienburg bis etwa 13.30 Uhr lahmgelegt. Bis auf das Autohaus Endres liegen sämtliche Betriebe im 800-Meter-Sperrkreis und müssen geräumt werden. Davon betroffen sind 38 Firmen, darunter Orafol mit allein mehr als 1 000 Beschäftigten. Auch zwei Wohnhäuser liegen im Sperrbereich. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) war Hinweisen von Schatzsuchern mit Metallsonden zu zwei Funden nachgegangen, die zu Ergebnissen aus der Luftbildauswertung passten. Einer der zwei gemeldeten Verdachtspunkte hat sich am Montag tatsächlich als Bombe herausgestellt. "Um die notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen treffen zu können, werden noch zwei Tage benötigt, so dass die Bombe am Donnerstag gesprengt werden kann", sagte Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. Nach Abschluss der Kontrolle des Sperrbereiches, die per Drohne erfolgt, werde zeitnah gesprengt. Im günstigen Fall werde der Sperrbereich um 14.30 Uhr wieder aufgehoben, sagte Fehlauer und wies darauf hin, dass bei einer Bombensprengung Unvorhersehbarkeiten eintreten könnten. Dadurch könne sich der Zeitplan nach hinten verschieben.

Erst am 23. Oktober war in dem Wald eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe gesprengt worden. Auch diesen Blindgänger hatten Schatzsucher gefunden.

Nach der Entschärfung der 500-Kilo-Bombe am Treidelweg am vergangenen Donnerstag ist der Oder-Havel-Kanal inzwischen für die Schifffahrt wieder geöffnet. Berufsschiffern bleibt aber nur wenig Zeit, ihre Fracht über die in diesem Jahr schon mehrfach gesperrte Wasserstraße zu bringen. Am 2. Januar wird das Schiffshebewerk Niederfinow für jährliche Wartungsarbeiten geschlossen. Erst ab März sei der Kanal wieder durchgängig befahrbar, teilte das Wasser- und Schifffahrtsamt mit.