Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Montagmorgen kam eine 24-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen von ihrer Fahrspur ab, kollidierte mit einem Fahrzeug und überschlug sich in der Folge.

Nach bisherigen Kenntnisstand wollte die Fahrerin eines Mini von der Spitta- in die Fontanestraße nach rechts abbiegen, kam von der Spur ab und kreuzte dort den Fahrweg eines VW Kleinwagens, dessen 22-jährige Fahrerin auf der rechten Fahrspur der Zanderstraße geradeaus in Richtung Fontanestraße fuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wodurch die 22-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Rettungskräfte brachten sie später in ein umliegendes Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme führten die Beamten bei der verletzten Frau einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf die Einnahme von Betäubungsmitteln reagierte. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, nach derer die junge Frau dann auch wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

Der Unfall wurde aufgenommen und Ermittlungen gegen beide Fahrzeugführerinnen eingeleitet.