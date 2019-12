Markus Kluge

Neuruppin Der Krisendienst des Jugendamtes musste am Sonnabend in Neuruppin zwei Kinder aus einer Familie nehmen. Die Beamten der Polizei hatten das Jugendamt hinzugezogen, weil sie bei Ermittlungen zu einem Drogendelikt auf die Kinder aufmerksam wurden. Ausgangspunkt war dafür war eine Polizeikontrolle an der Neuruppiner Straße des Friedens. Dort hatte die Polizei am Vormittag einen 33-Jährigen in einem Peugeot gestoppt, der unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Ein erster Schnelltest reagierte positiv auf die Einnahme von Amphetamine. Der Mann konnte zudem keine Fahrerlaubnis vorlegen. In dem Auto stellten die Beamtenmehrere Behältnisse mit Cannabis und Amphetaminen sowie Bargeld und szenetypische Verpackungstütchen sicher. Der 33-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Daraufhin durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des Mannes, wobei sie noch weitere Drogen fanden. Da sich die Wohnung in einem schlechten Zustand befand und die Drogen auch für zwei darin lebende Kinder erreichbar waren, wurde das zuständige Jugendamt informiert. Die Mutter der Kinder stand ebenso unter Einfluss von Drogen.Die Polizisten nahmen mehrere Strafanzeigen auf. Im Anschluss wurde der Mann wieder aus dem Gewahrsam entlassen.