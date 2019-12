© Foto: Hans Still

MOZ

Bernau Zum Jahresausklang geht es in Bernau wieder sportlich zu: Auch in diesem Jahr lädt die Stadtverwaltung am 31. Dezember zum traditionellen Silvesterlauf durch den Stadtpark ein.

Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Stadtgärtnerhaus neben dem Pulverturm, dort gibt es für die Teilnehmer auch eine Umkleidemöglichkeit. Der Startschuss zum letzten Lauf des Jahres fällt dann um 10 Uhr. Eine vorgegebene Streckenlänge gibt es nicht, die kann beim Silvesterlauf jeder individuell festlegen.

Darüber hinaus ist für die Verpflegung gesorgt: Es gibt wie immer heiße und kalte Getränke – und natürlich dürfen auch Pfannkuchen nicht fehlen.