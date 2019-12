Franfurt (Oder) Obwohl sie nicht mehr jeder Hersteller anbietet, sind Großraum-Limousinen weiterhin durchaus gefragt und beliebt. Ob als Shuttle-Service für Hotels und Pensionen, als kleiner Mannschaftsbus oder für die Großfamilie. Opel hält für derlei Transporte neuerdings den Zafira Life in verschiedensten Versionen bereit. Wir haben ihn als 4,96 Meter lange M-Variante, mit 6 Einzelsitzen, 177-PS-Diesel und Tourer-Ausstattung ausprobiert.

Die Hülle des Großraum-Vans lässt den Urheber schon von weitem erkennen, zeigt sich vorn mit aktuellem Opel-Gesicht, wirkt weich und freundlich, strahlt viel Selbstbewusstsein aus. Insgesamt gefällt das Design mit seinen gekonnt gesetzten Rundungen und geometrischen Linien, wirkt es doch wie aus einem Guss. Die Seitenansicht unseres Business-Lounge-Express wird durch Schiebetüren und große abgedunkelte Glasflächen bestimmt. Seine rechte wie linke Pforte geht sogar elektrisch per Fußgeste auf und zu, macht den Weg frei zum Einstieg in den Salon.

Und hier wird uns das nächste Wow entlockt. Bietet doch das 2,01 Meter breite und 1,89 Meter hohe Dickschiff Platz ohne Ende. Selbst mit einem doppelt ausgeführten Handschuhfach kann er aufwarten. Zudem registrieren wir vorn ein gefälliges Cockpit wie im Pkw mit Head-up-Display, Multifunktionslenkrad und 7-Zoll-Touchscreen. Für die angemessen schnell reagierende 8-Gang-Automatik gibt es einen Drehschalter unter der Klimaanlage, auf der Beifahrerseite zwei Handschuhfächer, hier und da blitzen verchromte Einlegearbeiten. Bei der Bestuhlung werden in unserem Modell drei mal zwei gut gepolsterte Einzelsitze geboten (in Reihe 2 und 3 auf eingepassten Alu-Schienen im Fahrzeugboden verschiebbar) sowie ein faltbarer Klapptisch.

Getönte hintere Seitenscheiben und Sonnenschutzrollos, 12-Volt-Anschlüsse sowie eine 230-Volt-Steckdose sind Extras für eine ungestörte Büro-Atmosphäre. Und dahinter ist in dem fein ausstaffierten Testwagen noch Platz für ausreichend Gepäck: 603 Liter, nach Ausbau der Rücksitze sogar bis 4.200 Liter.

Der bärenstarke mit SCR-Kat bestückte 177-PS-Vierzylinder-Diesel (400 Nm) tritt kraftvoll an, bietet mit dem 8-Gang-Automaten ein gutes Team, erfreut durch mit einer angenehmen Laufkultur (0 auf 100 in 10,4 Sekunden, Spitze 185 km/h, Verbrauchsschnitt 5,8 Liter, CO2-Wert 151 g/km). Fahrwerksseitig zeigt er sich ruhig und komfortabel, bleibt der Zafira Life doch selbst auf geflickten Straßen äußerst verwindungssteif und liegt spurstabil auf der Straße. Für die Sicherheit sorgt ein ganzes Arsenal an serienmäßigen oder optionalen elektronischen Helferlein.

Alles in allem ist der Zafira Life ein geräumiger Komfort-Van mit umfangreicher Variabilität und ausreichend zupackendem Turbodiesel. Zur Tourer-Ausstattung gehören u.a. Bi-Xenon-Schweinwerfer, Dreizonen-Klimaautomatik, DAB-Radio, Lederausstattung, Navi, Rückfahrkamera, Parksensoren, 17-Zoll-Alufelgen. Der Zafira Life Tourer M mit 177-PS-Diesel und 8-Gang-Automatik steht ab 48.050 Euro in der Liste.

Rainer Bekeschus