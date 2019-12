Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Bei der Frau, die am Sonntagmittag, tot bei Vichel gefunden wurde, handelt es sich um die 89-Jährige, nach der wie berichtet am Sonnabend in Neuruppin von der Polizei gesucht wurde. Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag sagte, hatte die Seniorin einen familiären Bezug nach Vichel. Die Polizei hat jetzt ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das Einwirken Dritter kann laut Polizeiangaben bislang ausgeschlossen werden.